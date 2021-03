<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Neuf personnes sauvées d’un incendie au Rocher</span>

Un incendie s’est déclaré à la mi-journée d’avant hier dimanche au niveau des disjoncteurs du courant électrique dans le bâtiment dit Mejdoub de la cité 150 logements du quartier Rocher.

Les fumées denses ont failli asphyxier les locataires et ce sont neuf vies qui ont été sauvées par les éléments de la protection civile à l’aide d’une échelle mécanique. Les victimes sont âgées entre 10 et 61 ans.

Cette opération de sauvetage de la part de la protection civile de Sidi Bel Abbés a nécessité l’intervention d’une trentaine de sapeurs pompiers tous grades confondus, et la réquisition de gros moyens dont trois camions citernes, une échelle mécanique et trois ambulances.

M. Bekkar