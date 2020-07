<span style='text-decoration: underline;'>Confection de masques anti-Covid-19 </span>:<br><span style='color:red;'>Neuf wilayas réceptionnent leurs lots en matières premières</span>

Dans le cadre des efforts consentis pour faire face à la propagation du coronavirus, le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a apporté sa contribution à travers le soutien à l’activité de production de masques.

Alors que le port de masque de protection est devenu obligatoire, la demande de ce produit, tout comme le gel hydro-alcoolique et les autres produits désinfectants, a connu une recrudescence au niveau des officines pharmaceutiques. En effet, avec une demande de plus en plus croissante, les bavettes « grand public » sont disponibles, et ce, grâce à la mobilisation de plusieurs opérateurs spécialisés ou récemment convertis à cette activité, soutenus par des ateliers de confection implantés dans diverses localités du pays.

Si pour l’instant, les quantités produites localement répondent à la demande avec la possibilité d’en exporter, les producteurs auront besoin de la matière première afin de continuer la confection.

C’est justement pour répondre à ce besoin que le FCE intervient pour apporter sa pierre angulaire en distribuant de la matière première au profit de plusieurs wilayas du pays.

L’acheminement de la matière première dans les localités qui représentent un besoin est rendu possible grâce à une convention signée entre le ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et le FCE.

Ce dernier a annoncé dans un communiqué rendu public, hier, que « Neuf (9) wilayas à travers le territoire national ont réceptionné leurs lots en matières premières nécessaires à la production des masques médicaux de protection contre la Covid-19, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération signée entre le ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et le Forum des chefs d’entreprises (FCE) ».

Ainsi, le Forum affirme dans son communiqué publié sur sa page Facebook que cette nouvelle opération s’ajoute à celles déjà lancées par le passé dont l’objectif est de « poursuivre l’approvisionnement des directions de wilayas de la formation et de l’enseignement professionnels en matières premières destinées à la fabrication de masques de protection ».

Le Forum a affirmé que les wilayas ayant bénéficié des lots distribués, une démarche qui vise à contribuer aux efforts et au plan des autorités publiques de lutte contre la propagation de la Covid-19, sont « Tamanrasset, Illizi, El Tarf, Biskra, El Bayadh, Oum El Bouaghi, Béchar, El Oued et Naâma ».

Ayant déjà organisé des opérations de ce type, il s’agit pour cette nouvelle opération de la sixième du genre qui s’ajoute à cinq autres que le Forum avait déjà lancées par le passé.

« Cette sixième opération du genre s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération entre le FCE et le ministère de la formation et de l’enseignement professionnels signée avril dernier », a détaillé la même source.

Pour ce qui est des quantités qui seront produites via les lots de matières premières distribuées, le FCE table sur une production qui pourra avoisiner les 5 millions de masques

«Cette convention a pour objectif la fabrication de près de 5 millions de masques dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Elle vise à garantir un cadre de partenariat permettant aux deux parties de conjuguer leurs efforts et fédérer leurs moyens dans la lutte contre la pandémie », précise encore le Forum dans son communiqué.

Toujours dans le même sillage des efforts visant à endiguer la pandémie du coronavirus, le FCE a pris l’engagement de «mobiliser les moyens et capacités des entreprises membres de cette organisation patronale pour fournir les centres de formation à travers le pays, en matière première pour la fabrication des masques de protection ».

Il est à rappeler enfin que le ministère de l’Enseignement et de la formation professionnels avait indiqué, pour sa part, que les masques fabriqués seront distribués aux hôpitaux et aux centres de santé à travers le territoire national.

Samir Hamiche