<span style='text-decoration: underline;'>Djelfa</span>:<br><span style='color:red;'>Neutralisation d’un réseau national spécialisé dans le vol de bétail</span>

Un réseau spécialisé dans le vol de bétail activant dans différentes wilayas du pays a été démantelé par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de la daïra de Hassi Bahbah (50 km au nord de Djelfa), a-t-on appris jeudi du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya, le colonel Mohamed Bousahla.

Cette opération a été réalisée suite à l’enregistrement, dernièrement, «d’une forte augmentation des cas de vols de bétail et du nombre de plaintes déposées à ce sujet», a-t-il précisé. Suite à quoi un plan de lutte contre ce phénomène, notamment à l’approche de l’Aid El Adha , a été mis en place, afin de neutraliser les auteurs de ces actes et mettre un terme aux vols qui portent directement atteinte à la source de revenus des éleveurs et de leurs familles, a ajouté la même source. Une enquête sur le vol de bétail dont ont été victimes des paysans et éleveurs de nombreuses régions du pays a été ouverte par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de la daïra de Hassi Bahbah, ce qui a permis d’élucider pas moins de 22 affaires, en un court laps de temps, avec l’arrestation de six suspects et la saisie d’un véhicule utilisé dans le transport des bêtes volées, en plus d’une importante somme d’argent issue des revenus de leurs vente, a-t-on expliqué. Les suspects ont été transférés au tribunal de Hassi Bahbah qui a ordonné leur mise en détention préventive sous le chef d’inculpation de «constitution d’une association de malfaiteurs pour préparer un délit de vol de bétail».