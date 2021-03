Ni islamistes, ni faussement révolutionnaires

Les islamistes radicaux d’ici et d’ailleurs veulent tellement croire à leur seconde «révolution» qu’ils pensent avoir trouvé «l’ennemi absolu». Le seul et unique, la personnification du capitalisme prédateur, briseur des volontés populaires devant l’éternel. C’est donc dit : La Russie de Poutine qui n’agrée aucun des régimes islamistes, de la Turquie à l’Arabie Saoudite, en passant par les petites royautés sous contrôles des USA, veut la perte des musulmans de par le monde en s’ingérant dans leurs affaires internes, à travers le soutiens qu’elle apporte au «régimes» qu’ils qualifient par commodité langagière, de despotiques. Ces islamistes radicaux mettent bien entendu l’Algérie et son État dans cette liste «rouge». Cette nouvelle offensive «fréristes» qui s’appuient sur une véritable cyber-amrées avec ses généraux et ses politiciens planqués pour mener leur guerre de 4e génération contre des peuples qui n’ont rien demandé, sont les sbires de l’impérialisme international prédateur. Les généraux et les politiciens planqués le savent parfaitement, mais n’assument pas, parce que cela leur ferait perdre leur armée. Celle-ci assume ses basses œuvres, pensant faire partie d’un immense dessein civilisationnel. Ces soldats ne savent pas qu’ils procèdent à la destruction des sociétés orientales, maghrébines, pour l’offrir à une mondialisation sauvage après en avoir fait un fruit bien mûr.

Il est entendu que ces «guerriers cyber-révolutionnaires» croient tellement à leur scénario faussement «civilisateur» qu’ils mettront toute leur énergie à le réaliser. Et comme l’ennemi est tout désigné, on s’attaque à son représentant au sein de la classe politique et toutes les couches de la société. Leur armes c’est une vision étriquée et totalement caricatural de l’islam, leur mode opératoire consiste à occulter des pans entiers de la culture et de la sociologie de tous les peuples ciblés. La chose paraît réalisable, pour la simple raison que ces «guerriers cyber-révolutionnaires» sont choisis sur la base de leur absence de culture.

Peut-on dire pour autant que cette nouvelle offensive est en passe de boucler la boucle de la «cyber-révolution» ? Certainement pas. Car, dans le tumulte actuel, il y a de petites choses que nous ne voyons pas encore et qui feront du Maghreb et de l’Orient de demain… Un monde sans islamistes, ni de faux «révolutionnaires.» Le nouveau monde qui sera le fait d’une jeunesse qui refuse la caricature de l’Islam est en gestation. On ne le voit pas, mais il verra le jour en Algérie, pour enterrer l’intégrisme islamiste pour de bon.

Par Nabil G