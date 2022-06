No pasaran !

Enhardi par ses normalisation dans le cadre des accords d’Abraham, avec certains pays arabes en premier desquels vient le régime honni et traître du Makhzen, Israël multiplie les provocations et les exactions contre le peuple palestinien. La dernière en date a été la «marche des drapeaux» organisée par les extrémistes juifs à Jérusalem, sous la protection des policiers et militaires sionistes.

Une marche encouragée par le premier ministre sioniste Benett (le nouvel allié et ami du roi du Maroc qui se prétend le président du comité Al Qods), qui veut prouver que Jérusalem est unifiée alors qu’il a mobilisé pour cette énième provocation plus de 3000 policiers. Cette marche où les barbares sionistes ont encore une fois souillé la terre sainte de la mosquée d’Al Aqsa, a vu des provocations inadmissibles des extrémistes sionistes qui scandaient «mort aux Arabes», en plus d’insultes contre la religion musulmane.

Cet Israël qui ne se fixe plus aucune limite, tue, emprisonne, torture, et croit, comme le soutient son gouvernement, pouvoir enterrer la cause palestinienne grâce à sa puissance militaire mais aussi et surtout grâce au processus de normalisation engagé avec certains pays arabes, qui accourent se jeter dans les bras des bourreaux des femmes et enfants palestiniens.

Mais malgré leur sauvagerie et malgré leur barbarie, les sionistes se trompent en croyant qu’ils peuvent faire taire les Palestiniens et les faire renoncer à leur droit d’avoir leur État avec comme capitale Jérusalem. Et même si le monde arabe est traversé, malheureusement, par la honteuse course de traîtrise menée par Rabat et d’autres capitales arabes soumises, le peuple palestinien ne renoncera jamais à récupérer ses terres et recouvrir tous ses droits quoi qu’il en coûte et quels qu’en seront les sacrifices.

C’est d’abord Nabil Abu Rudeineh, conseiller du président Mahmoud Abbas, qui a clairement rappelé que» Jérusalem-Est et ses lieux saints islamiques et chrétiens demeureront la capitale éternelle de la Palestine», en réponse à la déclaration

du Premier ministre sioniste Naftali Bennett qui avait affirmé que «Jérusalem restera une ville unie qui ne sera plus jamais divisée.»

La résistance palestinienne à travers le Jihad islamique palestinien, a averti de son côté clairement Israël et ses nouveaux alliés arabes en assénant que « la normalisation a échoué, tout comme les illusions d’un règlement du conflit avec l’ennemi israélien. Si la ville d’Al Quds doit être unie, ce ne sera que celle des Arabes, des Musulmans et des Palestiniens. Le temps joue en notre faveur, Al Quds n’est pas la capitale de cette entité, et la lutte sur la souveraineté à Al Quds n’a pas été résolue après 55 ans d’occupation, et elle ne sera résolue qu’au profit du peuple palestinien ».

Dans le même contexte, le porte-parole du Hamas, Mohammad Hamadeh, a déclaré : « Bennett sécurise une marche qui hisse le drapeau israélien, en présence de trois mille soldats, puis prétend qu’Al Quds leur appartient et elle restera la capitale d’Israël », ajoutant que « les factions de la résistance manœuvrent habilement et sont capables de gérer la bataille contre l’occupation, et je pense qu’elles sont au-dessus du test et ont prouvé aux Palestiniens et au monde entier – qu’elles tiennent à leurs promesses et n’hésiteront pas à trouver le moment opportun de la riposte ».

Les Israéliens et leurs nouveaux alliés se trompent lourdement car au fond ils n’ont fait qu’ouvrir les portes de l’enfer qui finira par les emporter tous. Les premiers par la résistance palestinienne, et les seconds par leurs peuples.

Par Abdelmadjid Blidi