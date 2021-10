<span style='text-decoration: underline;'>L’entraîneur brésilien du CR Belouizdad</span>:<br><span style='color:red;'>«Nos chances de qualification sont intactes»</span>

«Les chances de qualification» du CR Belouizdad à la phase de poules de la Ligue des Champions «sont toujours intactes», malgré la défaite (3-1) contre les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas, en match «aller» du deuxième tour préliminaire de l’épreuve, disputé samedi à Abidjan, a estimé l’entraîneur brésilien Marcos Paqueta.

Il reste un match retour, qui de surcroît se jouera dans des conditions plus favorables, car nous serons chez nous, où les joueurs auront de meilleurs repères. Donc, malgré la défaite du match aller, je considère que nos chances de qualification sont toujours intactes» a assuré l’entraîneur belouizdadi en conférence de presse. L’optimisme du double champion du monde avec les U17 et les U20 du Brésil provient aussi du fait que «le CRB a réussi à inscrire un but en déplacement», et qui comptera double en cas d’égalité à l’issue du match retour. Autrement dit, une victoire (2-0) lors de la deuxième manche, prévue la semaine prochaine en Algérie, suffirait amplement au Chabab pour intégrer la phase de poules tant espérée. Revenant sur ce match «aller», Paqueta a considéré que «dans l’ensemble», son équipe avait fait «jeu égal» avec les Ivoiriens, sauf que ces derniers «ont eu un peu plus de réussite devant le but», particulièrement «en deuxième mi-temps», ce qui leur a permis de l’emporter (3-1) au final. Pourtant, les choses avaient relativement bien démarré pour les Belouizdadis, qui avaient ouvert le score dès la cinquième minute de jeu, grâce au défenseur Sofiane Bouchar (0-1). Une joie de courte durée cependant, car les Ivoiriens avaient réussi à égaliser moins de sept minutes plus tard, par l’intermédiaire de Konaté, qui est l’auteur du deuxième but à la 52′, alors que la troisième réalisation a été l’£uvre de Pokou, à la 64′. Le match «retour» se jouera entre le 22 et le 24 octobre en Algérie, et le club qualifié à l’issue de cette deuxième manche ira en phase de groupes, alors que le perdant devra disputer un deuxième tour préliminaire «additionnel», pour être reversé en Coupe de la Confédération.