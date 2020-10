<span style='text-decoration: underline;'>Abdelmadjid Attar</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous avons consommé plus de 50% de nos réserves d’hydrocarbures»</span>

Plusieurs articles de la nouvelle Constitution axent sur la nécessité de préserver les ressources énergétiques pour les générations futures.

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a indiqué, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale que compte tenu de la grande dépendance de l’économie nationale aux ressources énergétiques et d’hydrocarbures, il est impératif de les préserver.

« Dans la nouvelle Constitution, il y a au moins six articles qui parlent de la propriété des ressources naturelles d’une façon générale car il n’y a pas que les hydrocarbures », a-t-il déclaré.

Pour les hydrocarbures, la nouvelle Constitution a «clairement dit que les ressources en hydrocarbures du sous-sol sont la priorité nationale».

Il a fait savoir «qu’il n’y aura pas de problème de la sécurité énergétique au moins jusqu’en 2040, par contre, le problème se pose au niveau de la rente ; car aujourd’hui, environ 96% des recettes d’exportations parviennent des hydrocarbures, mais un jour, il faut arbitrer», a-t-il clamé.

M. Attar a dans ce sillage, mis en avant la nécessité de persévérer ces ressources à travers notamment des actions telles que l’augmentation des réserves existantes, les renouveler et changer le mode d’exploitation des gisements. «Nous sommes en train de trop soutirer sans tenir compte du taux de récupération», a-t-il déploré.

Interrogé sur le niveau actuel de l’exploitation des gisements, le membre du gouvernement a fait savoir que «nous avons consommé 50% de nos réserves d’hydrocarbures de notre sous-sol», a-t-il indiqué.

Le ministre a affirmé que les réserves d’hydrocarbures nationales étaient constituées de 2,5 milliards de mètres cubes de gaz et de 1,7 milliard de tonnes de pétrole, dont plus de 50 % du total ont été consommés à ce jour. Pour ce qui est de la question de la recherche de nouveaux gisements, M. Attar a affirmé que cela nécessite des nouvelles techniques, de la technologie et des études plus poussées pour les trouver et après pour les exploiter.

«Ce qui reste à découvrir, il est au bien complexe ou il est loin de toutes infrastructures ; c’est-à-dire il faut pratiquement construire de nouvelles infrastructures et assurer le transport… etc.», a-t-il indiqué.

M. Attar a indiqué qu’il faut un partenariat pour faire ce genre de projets car ils sont coûteux. «Depuis l’année 2014, avec la chute du baril, la crise économique en plus des conséquences de la pandémie du coronavirus, les ressources financières du pays ont été orientées vers d’autres besoins», a-t-il affirmé.

Il a ajouté dans ce cadre que «Sonatrach n’a ni les moyens financiers ni technologiques pour lancer des projets complexes, c’est la raison pour laquelle le groupe pétrolier national a besoin de partenariats». M. Attar a évoqué le recrutement dans le secteur des hydrocarbures, il a indiqué que la compagnie nationale Sonatrach est en sureffectif, précisant qu’il faut voir les opportunités d’emploi dans les autres secteurs et domaines d’activité.

«Il y a un sureffectif énorme à la Sonatrach. Si on compte le nombre de ses travailleurs et aussi au sein de ses filiales, c’est énorme », a-t-il fait savoir, appelant à aller vers d’autres secteurs.

«Il faut trouver des solutions, il faut que nous arrivions à créer des emplois dans d’autres secteurs. Et la priorité c’est l’agriculture, ce sont les PME/PMI, les micro-entreprises, etc. », a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Énergie a insisté sur la rentabilité et le profit dont les entreprises doivent se baser citant les exemples de Sonatrach et de Sonelgaz. Il a affirmé que «l’objectif d’une société, c’est d’abord la rentabilité’’. Deuxième objectif, c’est le profit. Sans rentabilité, point de profit. Une société nationale doit fonctionner sur le même principe. Elle doit faire en sorte que son activité soit rentable et assure des profits à son propriétaire qu’est l’Etat».

M. Attar a ainsi appelé les entreprises nationales à travailler sur le modèle profit-rentabilité.

Samir Hamiche