<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre du tourisme depuis Oran</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous avons pris l’initiative de plafonner les prix de séjours dans les hôtels»</span>

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Yacine Hamadi, a abordé hier lors de sa visite à Oran la questions des prix de séjour dans les hôtels au niveau national. Il a estimé que les prix des séjours dans les hôtels sont bas par rapport à d’autres pays du bassin méditerranéen, mais restent encore cher par rapport au pouvoir d’achat des citoyens.

«Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a donné des directives pour réviser ces prix de séjour. On peut parler d’accompagnement parce que la réversion des prix dépend du marché, mais nous avons pris une initiative pour plafonner les prix selon la classification des hôtels.

Nous avons inauguré deux hôtels aujourd’hui dans cette wilaya. Oran dispose d’un grand parc hôtelier, en attendant la qualité des services, nous avons donné des directives aux directeurs des hôtels pour appliquer les prix saisonniers, ce qui nous permettra d’avoir une concurrence, en attendant la création de plate forme électronique pour le marketing de ces chambres» a déclaré le ministre à la presse en marge de sa visite à l’école du Tourisme d’Oran.

Sur place, le ministre a donné le coup d’envoi d’une formation au profit de 193 bénévoles des jeux méditerranéens 2022. Par la suite, le ministre a suivi une présentation sur la contribution du secteur du tourisme pour la réussite des jeux méditerranéens 2022.

Lors de cette présentation, le directeur du tourisme a expliqué les mesures entreprises pour la promotion des jeux comme le lancement des circuits touristiques et la plate forme numérique pour faire connaître les différents sites touristiques et archéologiques d’Oran.

Il s’agit d’ un moyen de promotion du potentiel touristique de la deuxième ville du pays et il sera ouverte à tous les citoyens et les visiteurs de la ville. Cette mesure entre dans le cadre du plan de numérisation lancé par le secteur. Ainsi les différentes demandes et agréments se feront par voie électronique, afin d’éviter aux citoyens des déplacements vers le siège de la direction du tourisme.

Fethi Mohamed