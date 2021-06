<span style='text-decoration: underline;'>Ouertani Mehdi, milieu offensif de l’USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous devons empocher les trois points»</span>

Né à Marseille, le milieu offensif tunisien Mehdi Ouertani porte déjà les couleurs d’un troisième club algérien après le NAHD et le MCA. Très apprécié par ses pairs et le public belabbésien, nous l’avons sollicité pour nous livrer ses impressions concernant le match de l’ASO. Suivons-le :

Ouest Tribune : Que dit Ouertani après cette période critique de votre équipe?

Ouertani Mehdi: Je suis mieux et au top de mon niveau. C’est surtout le côté physique que nous améliorons mes coéquipiers et moi suite à notre arrêt pour les raisons que vous connaissez.

O.T : Comment qualifier l’arrivée du coach Slimani ?

O. M : C’est un grand monsieur ce Slimani. Vraiment, c’est une joie de jouer sous sa houlette. Il a donné du tonus au club en général et c’est garce à lui que nous avions tenu en échec les deux dauphins, le JSS et le MCO.

O. T: Votre pronostic pour cette joute contre l’ASO ?

O. M : A nous de monter nos capacités car les données ont changé. Nous sommes là pour confirmer notre réveil et surtout arracher nos trois premiers points de la victoire avec notre nouvel entraîneur. Nous devons vaincre et améliorer notre classement. Je reste confiant !

Entretien réalisé par B. Didéne