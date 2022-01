<span style='text-decoration: underline;'>La chef de cabinet du ministre délégué chargé de la petite entreprise à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous œuvrons à créer un million de micro-entreprises à l’horizon 2024»</span>

Samedi, lors d’un point de presse qu’elle a organisé dans le cadre de sa visite au salon régional des micro-entreprises, qui se tient du 15 au 17 de ce mois à la salle omnisport du complexe sportif « Commandant Ferradj » de Mostaganem, la chef du cabinet, et représentante du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la petite entreprise, a annoncé que le dit salon qui s’inscrit dans les nouvelles orientations du président de la République en matière de relance économique, a comme objectif de rassembler les chefs de micro-entreprises, pour présenter leurs diverses produits, d’échanger leurs expériences, et de former éventuellement des partenariats .

La chef de cabinet a également dit que d’autres salons régionaux seront prochainement organisés à Sétif, Ouargla et Adrar. A nos questions, elle a répondu que conformément aux instructions du président de la République, le département du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la petite entreprise, œuvre à la création d’un million de micro-entreprises à l’horizon 2024.

« La majorité des grandes économies ont été bâties grâce à la contribution de la micro-entreprise. Elles constituent une alternative pour créer une économie nationale forte basée sur un modèle spécifiquement algérien ». La responsable du cabinet dudit ministère délégué a répondu qu’effectivement un salon international de la petite entreprise sera organisé prochainement, il regroupera des chefs de micro-entreprises algériens et d’autres pays pour un échange d’expériences et d’essayer de former des partenariats.



Quant au salon qui se tient à Mostaganem, 68 micro-entreprises de 11 wilayas y sont présentes et leurs divers produits, de même que des banques, l’ANADE (Ex ANSEJ) et ANGEM. La chef de cabinet, accompagnée du wali et du P/APW a visité les divers stands, et reçu des informations s’y rapportant. Auparavant, elle a pris connaissance de deux futurs pôles d’excellences économiques à partir de schémas exposés sur tableau.

Le premier sera situé au bas Mazagran, d’une superficie de 5760 mètres carrés, et l’autre d’une superficie de 15.000 mètres carrés à Hadjadj. Une quarantaine de hangars seront construits dans lesdits espaces pour servir de fabriques aux éventuels porteurs de projets.

Charef.N