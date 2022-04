<span style='text-decoration: underline;'>Pr Ryad Mahyaoui</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous pouvons dire que la pandémie du Covid-19 est derrière nous»</span>

Pour la première fois depuis le début de la pandémie du coronavirus, l’Algérie n’a enregistré aucun nouveau cas de contamination, selon le bilan quotidien rendu public dimanche dernier par le ministère de la Santé.

Avec l’absence totale de nouveaux cas, est-il possible de dire que l’Algérie est sortie officiellement de la pandémie ? Pour le professeur Ryad Mahyaoui, les mesures prises par les autorités ont porté leurs fruits, affirmant que «la pandémie est derrière nous». «Nous pouvons dire que la pandémie du Covid-19 est derrière nous. Cette situation, de zéro cas, est le fruit des mesures prises par les hautes autorités du pays», a-t-il indiqué dans une déclaration à la chaîne III de la Radio nationale.

Le membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie a affirmé qu’il faut s’en réjouir. «Nous pouvons dire que la pandémie est derrière nous et que le virus est vaincu. Nous sommes sans covid aujourd’hui, puisque aucun cas n’a été dénombré sur l’ensemble du territoire algérien», a-t-il ajouté.

Affirmant que la situation épidémiologique actuelle est très confortable, le Pr Mahyaoui a indiqué que la baisse des contaminations pour arriver jusqu’à zéro cas est la conséquence de la stratégie de lutte mise en place par les autorités. «C’est le fruit et les résultats de toute la stratégie de lutte contre la Covid-19, instaurée par les autorités supérieures en harmonie totale avec les scientifiques et le corps soignant en général», a déclaré le praticien. Et d’ajouter : «Nous avons réussi à vaincre la pandémie».

Le professionnel de la santé a affirmé, toutefois, que la vigilance est de mise et le zéro cas ne signifie pas que la pandémie est totalement éliminée en Algérie d’autant qu’elle continue à sévir dans plusieurs pays à travers le monde. «Cette situation ne signifie pas que la pandémie a été complètement éliminée, d’autant plus qu’elle continue de sévir dans d’autres pays qui enregistrent une hausse des infections au Covid-19 ces derniers jours», a-t-il averti, affirmant que l’Algérie suit, d’ailleurs, de très près l’évolution de la pandémie dans le monde. Il a rappelé, et en guise d’hommage, que la pandémie a fait des victimes parmi la population dont les membres du corps médical. «L’histoire va écrire quand même, qu’il y a eu beaucoup de décès dans la population et dans le milieu de la santé», a-t-il ajouté.

Il faut signaler enfin que selon le communiqué du ministère de la Santé rendu public dimanche dernier, en 24 heures, aucun nouveau cas n’a été enregistré dans le pays. «Aucun cas enregistré ces dernières 24 heures et ce, depuis l’apparition, début 2020, de la pandémie de Covid-19 en Algérie, le total des cas confirmés demeure inchangé avec 265739 cas, ainsi que celui des décès (6874 cas), tandis qu’avec les 3 nouveaux cas de guérisons, le nombre total de patients guéris passe à 178335 cas», a indiqué le ministère dans son communiqué. La même source a précisé qu’un patient est actuellement en soins intensifs. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d’hygiène et de distanciation physique, ainsi que le port du masque jusqu’à l’éradication totale de la pandémie.

Samir Hamiche