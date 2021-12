<span style='text-decoration: underline;'>Pr Rachid Belhadj</span>:<br><span style='color:red;'>«Nous sommes en plein dans la 4e vague»</span>

Le Directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha, le professeur Rachid Belhadj, a indiqué hier que l’Algérie est en pleine quatrième vague de la pandémie du coronavirus après avoir été confrontée à trois vagues.

«Nous sommes à la quatrième vague, nous sommes en plein dedans», a-t-il déclaré d’emblée lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale. Qualifiant la troisième vague de la plus meurtrière, le professionnel de la santé a indiqué que la 4e vague est beaucoup moins grave qui a ses propres spécificités. «Actuellement, nous n’utilisons plus la chloroquine, nous avons maintenant les moyens du diagnostic, le comportement du malade a complètement changé par rapport aux vagues précédentes», a-t-il précisé. Affirmant que le personnel de la santé a tiré des leçons dans la gestion de la crise sanitaire depuis ses débuts, il a précisé que l’insuffisance demeure dans les lits de réanimation.

Concernant le manque d’engouement pour la vaccination, le Pr Belhadj a plaidé pour l’application du pass sanitaire. «Le pass sanitaire devient de plus en plus une obligation», a-t-il affirmé. Il a indiqué que le recours à cette mesure permet d’augmenter le taux de vaccination et éviter le retour aux mesures de confinement.

Faisant savoir que les patients ayant été vaccinés lors de la troisième vague ont développé des formes mineures de la Covid-19, le praticien a indiqué que 95% des patients covid-19 en réanimation ne sont pas vaccinés. «95% des personnes qui sont actuellement hospitalisées dans nos structures ne sont pas vaccinées contre le coronavirus», a-t-il déclaré sur la Radio nationale, mettant en avant l’efficacité des vaccins contre la Covid-19. «C’est une preuve scientifique de l’efficacité des vaccins», a-t-il affirmé.Et d’ajouter : «Maintenant, il y a assez de recul, avec 18 mois passés, le schéma se répète, ceux qui ne sont pas vaccinés s’exposent à une mort certaine, exposent leurs proches et contaminent en milieu professionnel».

Dans le même contexte, le professionnel de santé a proposé de mettre en place des stratégies de communication pour convaincre les citoyens sur la nécessité de la vaccination. «La mise en place du pass sanitaire, accompagné d’une stratégie de communication, de prévention et de contrôle, pour ne pas pénaliser la partie de la population qui est vaccinée et qui a compris les dangers de cette pandémie, par de nouvelles mesures de confinement», a-t-il ajouté.

Le Pr Belhadj a affirmé que les professionnels de la santé ainsi que les citoyens ne doivent pas être influencés par les fausses informations scientifiques. «Il ne s’agit pas de dramatiser la situation, le Covid-19 fait moins de victimes que d’autres pathologies, mais il faut apprendre à vivre avec», a-t-il ajouté.

Samir Hamiche