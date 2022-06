<span style='text-decoration: underline;'>Yacine Hamadi de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>« Nous sommes engagés dans une bataille pour réussir la promotion du secteur du tourisme »</span>

Avant-hier, à partir de la plage « les Sablettes », située à quelques cinq kilomètres

à l’ouest de Mostaganem, le ministre du tourisme et de l’artisanat, Yacine Hamadi, accompagné du secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du directeur général de la protection civile, du wali et du P/APW, a donné le coup d’envoi de la nouvelle saison estivale.

Dans une déclaration, le ministre a souligné que la saison estivale n’est pas seulement la plage, l’hôtel et le camping, mais l’occasion pour la promotion et la valorisation du tourisme par une approche de notre héritage et de nos capacités pour attirer et satisfaire le client. Les jeux méditerranéens qu’abritera Oran à partir du 25 de ce mois, est un événement sportif international qui ne peut être dissocié de l’économie, et par conséquent une occasion de s’ouvrir également sur le monde et faire découvrir le pays, sa culture, son histoire et promouvoir le tourisme, a dit le ministre.

Le ministre a déclaré que « nous sommes engagés à réussir la bataille de la promotion du secteur du tourisme, un secteur indispensable pour le développement économique. Cependant, il faudrait la conjugaison des efforts de tous, responsables locaux et centraux, les opérateurs économiques et le mouvement associatif». A une question d’un journaliste, Yacine Hamadi a répondu que le secteur du tourisme a fait un saut qualitatif avec la réalisation de 50 hôtels à l’échelle nationale, qui sont opérationnels, grâce à l’instruction présidentielle de lever toutes les restrictions et obstacles administratifs.

Dans la wilaya de Mostaganem, sept hôtels et 12 campings d’été sont entrés en fonction, après la levée des entraves bureaucratiques, ce qui porte le nombre d’hôtels à 40. Le ministre a inauguré deux établissements hôteliers aux Sablettes ayant bénéficié de ladite instruction présidentielle, et a visité un projet de résidence familiale de 250 lits, destinée à la protection civile. Les travaux seront achevés le 15 juillet prochain. L’achat des équipements se fera une fois, les formalités d’usage accomplies. En ce qui concerne les prix proposés en matière d’hôtellerie , le ministre a rappelé que les pouvoirs publics étudient un projet de décret relatif au plafonnement des tarifs appliqués dans les établissements hôteliers, en fonction de leur classement. Auparavant, le ministre a visité le parc animalier et de loisirs de kharrouba – Mostaganem, et a eu des informations de la part de la directrice sur les animaux, lions, tigres, mouflons, loups, …, sur la petite forêt, le lac et les différentes infrastructures hôtelières, de loisirs et d’attraction.

Le parc s’étend sur 57 hectares. Du premier au 13 du mois courant, le parc a enregistré 96000 entrées. Un sursaut après deux années de Covid. Les citoyens viennent à ce parc pour se divertir de toutes les wilayas avoisinantes. Mostaganem a un littoral s’étalant sur 124 kilomètres, comptant 44 plages autorisées à la baignade.

Charef.N