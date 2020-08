<span style='text-decoration: underline;'>Barcelone</span>:<br><span style='color:red;'>Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Messi !</span>

Le feuilleton Messi connaît un nouveau rebondissement. Alors que la situation contractuelle de l’Argentin est très floue, La Liga a publié un communiqué afin d’apporter des éclaircissements et donne raison au FC Barcelone qui se retrouve en position de force dans ce dossier. Explications.

C’est un nouveau tournant majeur dans le feuilleton Messi. En effet, l’international argentin ne s’est pas présenté se dimanche matin au centre d’entraînement du FC Barcelone afin de passer les tests PCR pour le Covid-19, entérinant ainsi sa volonté de partir et déclarant la guerre au FC Barcelone après avoir annoncé son choix sa à direction par burofax mardi. Cependant, son départ n’est pas acté et dépend en grande partie de sa situation contractuelle. Et c’est justement le nœud du problème.

Et pour cause, dans l’entourage de Lionel Messi, on semble considérer que la clause insérée dans son contrat lui permettant de partir libre, et qui arrivait initialement à échéance le 10 juin, est toujours valable, ce que réfute le Barça qui se réfugie derrière la clause libératoire du joueur fixée à 700M€.

Mais La Cadena SER a lancé une bombe ce dimanche matin assurant que cette clause avait expiré en fin de saison ! C’est donc le flou total. C’est la raison pour laquelle La Liga a décidé d’éclaircir la situation. Par le biais d’un communiqué, la ligue espagnole a mis les choses au clair : « En ce qui concerne les différentes interprétations (certaines contradictoires les unes par rapport aux autres) publiées ces derniers jours dans différents médias, liées à la situation contractuelle du joueur Lionel Andrés Messi avec le FC Barcelone, LaLiga juge opportun de clarifier qu’une fois le contrat du joueur avec son club : le contrat est actuellement en vigueur et comporte une «clause de résiliation» applicable au cas où Lionel Andrés Messi déciderait d’exhorter la résiliation unilatérale anticipée du contrat, effectuée conformément à l’article 16 du décret royal 1006/1985, du 26 juin, qui régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels.

Conformément à la réglementation en vigueur, et suivant la procédure correspondante dans ces cas, LaLiga n’effectuera pas la procédure de visa préalable pour le joueur à retirer de la fédération s’il n’a pas préalablement payé le montant de ladite clause. » La Liga donne donc raison au FC Barcelone.

Et concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Si La Liga ne précise pas le montant, la clause libératoire de 700M€ est donc toujours effective. Mais surtout, le communiqué laisse également entendre que la seule option pour Lionel Messi de rompre le contrat qui le lie au FC Barcelone est de verser cette somme, à l’image de ce qu’avait fait Neymar en 2017 pour rejoindre le PSG. Le montant était inférieur (222M€), mais le principe reste le même. Par conséquent, la ligue espagnole semble confirmer que la clause permettant à Lionel Messi de partir libre à l’issue de chaque saison a bel et bien expiré le 10 juin dernier, malgré le report de la fin de la saison à cause de la crise sanitaire. La situation est désormais très simple. Comme La Liga l’avait fait avec Neymar, elle défend les intérêts de son Championnat et donne raison au FC Barcelone qui refuse donc de libérer son numéro 10 et peut s’en remettre à la clause libératoire fixée dans son contrat en réclamant donc 700M€ aux clubs intéressés. De son côté, Lionel Messi souhaite toujours partir et n’est plus en position de force puisqu’il ne peut pas se libérer de son bail gratuitement comme le stipulait la clause qui est donc arrivée à échéance le 10 juin. Reste désormais à savoir si le Barça acceptera de discuter avec d’autres clubs pour vendre La Pulga au plus offrant, mais à un montant bien moins important que celui de la clause libératoire. Manchester City serait prêt à inclure des joueurs dans la transaction en plus d’une importante somme d’argent. Quoi qu’il en soit, ce rebondissement relance donc ce feuilleton qui risque de durer assez longtemps puisque malgré sa volonté, Lionel Messi n’est plus le seul maître de son destin…