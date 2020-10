<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Nouveau délai accordé pour compléter le dossier de demande de la licence professionnelle</span>

La direction du MC Oran s’est vu accorder un dernier délai de deux semaines pour compléter son dossier de demande de licence professionnelle auprès de la Direction de contrôle et de gestion des finances (DCGF) relevant de la Fédération algérienne de football (FAF), a-t-on appris mardi de ce club de Ligue 1.

N’ayant pas réussi à compléter le dossier lors du rendez-vous de dimanche après l’avoir déposé une première fois le 8 octobre, le président du MCO, Tayeb Mahiaoui, a obtenu l’accord de la DCGF, que dirige Réda Abdouche, pour reporter à nouveau l’échéance, a-t-on précisé de même source. Depuis sa désignation à la tête de la Société sportive par actions (SSPA) du MCO en août dernier, un poste resté vacant depuis la démission d’Ahmed Belhadj en juin 2019, Mahiaoui a entamé une course contre la montre pour se soumettre aux nouvelles règles érigées par la FAF pour l’obtention de la licence du club professionnel. Le boss oranais bute néanmoins sur l’indisponibilité des bilans financiers des présidents qui se sont succédé ces dernières années à la tête de la SSPA du club phare de la capitale de l’Ouest. L’organisation, dans les plus brefs délais, d’une assemblée générale des actionnaires est plus qu’indispensable pour approuver les bilans en question qui sont en phase de préparation, informe-t-on encore. Outre cette mesure, le dossier réclamé par la DCGF, qui comporte en tout 19 documents, exige de la direction du MCO la signature d’une convention avec son homologue du Club sportif amateur (CSA), détenteur du sigle et des couleurs. Ce dernier, que présidait Mahiaoui avant sa désignation aux commandes de la SSPA, est censé organiser à son tour ses assemblées ordinaire et élective pour permettre la signature de la convention en question, souligne-t-on. Sur un autre plan, l’équipe première du MCO, sous la houlette de son nouvel entraîneur le Français Bernard Casoni, a reporté à samedi prochain l’entame de son stage d’intersaison à Tlemcen. Mais avant de se rendre dans la ville des «Zianides», les «Hamraoua» disputeront vendredi leur premier match amical dans le cadre de leurs préparatifs pour la nouvelle saison, face à la sélection nationale de la police au stade Ahmed-Zabana d’Oran.