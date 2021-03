<span style='text-decoration: underline;'>Natation</span>:<br><span style='color:red;'>Nouveau record national du 200m quatre nages pour Syoud</span>

Le nageur algérien Jaouad Syoud a battu son propre record national du 200 mètres quatre nages en grand bassin (50 m), avec un chrono de 2 minutes et 1 seconde, réalisé vendredi, en finale “A” de l’Open de Marseille.

Syoud avait terminé en quatrième position de cette finale, mais il avait amélioré le bon chrono qu’il avait réalisé un peu plus tôt dans les séries (2:03.37), ce qui lui a permis de battre son propre record, qui était de 2 min 1 sec et 76 cent, et qu’il avait réalisé pendant les Championnats du monde de 2019, en Corée du Sud.

Un peu plus tôt dans la matinée, Syoud avait réalisé les minima “B” de qualification au 100 mètres papillon en grand bassin (50m) des Jeux Olympiques de Tokyo, avec un chrono de 53.26.

L’Algérien de 21 ans avait terminé à la quatrième place de sa course des séries, mais c’était suffisant pour réaliser les minima “B” des JO-2020, décalés à 2021 en raison de la pandémie. Un temps considéré également comme un minima “B” pour les Mondiaux 2021 en petit bassin (25m), prévus au mois de décembre à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) et pour les Mondiaux en grand bassin (50 m), qui auront lieu en mai 2022 à Fukuoka (Japon).

Grâce à ce même chrono, Syoud, sociétaire de l’Olympique Nice (France), a battu également le record national dans cette spécialité, et que détenait Oussama Sahnoune en 53.50 depuis le championnat arabe de 2018, à Tunis.

L’Algérie est représentée par quatre nageurs au meeting de Marseille, à savoir : Jaouad Syoud, Ramzi Chouchar, Nazim Benbara et Amel Melih, alors que Majda Chebaraka a renoncé à ce rendez-vous à la toute dernière minute.

L’Open de Marseille, qui se déroule du 19 au 21 mars dans le Sud de la France, s’inscrit dans le cadre de la 3e étape du “Golden Tour”.