<span style='text-decoration: underline;'>JEUX MEDITERRANEENS</span>:<br><span style='color:red;'>Nouveaux circuits touristiques pour les visiteurs étrangers</span>

Un agenda de nouveaux circuits touristiques est proposé en marge de la tenue des jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran prochainement.

Ce programme sera concrétisé par les services de l’office national des biens culturels et touristiques de la wilaya. En effet ,des visites seront organisées pour les étrangers qui viendront assister à cet événement sportif international .Ces tournées seront consacrées à plusieurs sections de l’histoire avec un circuit pour aller voir les sites ottomane , un pour les anciennes portes d’Oran et un autre pour les forts .Ainsi ces divers circuits seront programmés à des heures différentes pour permettre aux groupes de visiteurs étrangers de pouvoir choisir le circuit qui les intéressent et pour connaitre les différents sites historiques de la wilaya . Le temps de chaque tournée diffère d’un circuit à un autre.

Ces activités font partie des actions en préparation de cette rencontre sportive. Le but est de promouvoir le tourisme dans la wilaya et de participer aussi à la réussite de cette manifestation. Toutes les dispositions seront prises sur tous les plans pour un bon accueil des invités étrangers et pour permettre à ceux qui viennent surtout pour la première fois à Oran de découvrir les monuments historiques à travers ce nouveau planning et connaitre l’histoire des différentes époques par le biais de ces visites touristiques guidées.

Bekhaouda Samira