<span style='text-decoration: underline;'>STADE D’ATHLÉTISME DES CASTORS</span>:<br><span style='color:red;'>Nouveaux travaux de réaménagement</span>

Le stade des Castors géré par la Ligue d’Athlétisme d’Oran sera relooké afin qu’il puisse être transformé en un stade d’entrainement et ce en vue des JM 2022 d’Oran.

En effet des travaux de réaménagement ont déjà commencés par les vestiaires des tribunes et de l’éclairage, d’autres travaux sont prévus qui toucheront tous les accès menant à cette aire, Ô combien séculaire, qui a vu beaucoup de champions se mettre en évidence. N’oublions pas qu’une salle de réunion sera le must de tous ces joyaux avec en sus une piste et éclairage ambiant. Le stade qui naguère fut mal géré par le M.C.O dont les fameux bus qui pour l’instant sont en mode carcasse et avilissent le paysage et l’entourage de ce stade. A cette effet monsieur Abadia Nouredine le directeur de cet unité fait tout pour donner une bonne image à ce stade avec les moyens de bord. Heureusement, l’actuelle D.J.S a programmé ce réaménagement qui a beaucoup satisfait le président de la ligue d’athlétisme, l’ancien champion, Ammor Brahim directeur de la DJS semble mettre le paquet pour renouveler toutes les installations sportives devant être utilisées aux JM d’Oran de 2022. Actuellement les athlètes sont orientés vers le stade Zabana pour continuer leurs préparations pour les JM 2022.

Adda