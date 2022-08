<span style='text-decoration: underline;'>PLAGE DE MERS EL HADJAJ</span>:<br><span style='color:red;'>Nouvelle intervention de la gendarmerie nationale</span>

Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran viennent hier, de porter un nouveau coup dur à la mafia des plages, avec une intervention à la plage de Mers El Hadjaj, une plage très prisée par les estivants durant la saison estivale.

Il est à noter que l’un des points noirs qui entache chaque année, la saison estivale á Oran est le phénomène du squat des plages par les bandes qui loue des solariums aux estivants illégalement et sans un sous au trésor public. Ces individus ne reculent devant rien, et celui qui ne leur paie pas, aura surement des problèmes, pacque ces énergumènes sont armés de bâtons et n’hésitent pas à terrorise les estivants. Ces derniers squattent la plage, ce qui porte atteinte à la saison estivale. L’opération des gendarmes a permis la saisie de 146 chaises, 44 tables et 55 parasols. L’opération de la gendarmerie se poursuivra pour mettre fin aux agissements de ces individus qui portent atteinte à la tranquillité des estivants. Il est à rappeler que cette action a été vivement saluée par les estivants. En attendant de trouver des solutions durables à ce problème et assurer une véritable gratuité des plages comme prévue dans la loi, qui stipule que les solariums doivent être déposés à l’entrée de la plage et c’est à l’estivant de choisir d’en prendre ou pas. Donc la plage doit rester vide. Mais la mafia des solariums a toujours un autre avis et veut imposer sa seule loi : la menace et le chantage. Certes ce sont des jeunes, mais rien n’empêche de travailler dans l’égalité, le respect de la loi et de l’estivant.

Fethi Mohamed