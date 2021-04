<span style='text-decoration: underline;'>CHU d’Oran «Dr Benzerdjeb»</span>:<br><span style='color:red;'>Nouvelle technique chirurgicale</span>

pour la surdité moyenneM. Lachib Achour, directeur du centreQuatre patients souffrant de sur

dité moyenne ou de malformations au niveau de l’Oreille, ont été opérés dimanche au niveau du service Oto-rhino-laryngologie (ORL) du centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran «Dr Benzerdjeb», grâce à une nouvelle technique basée sur la pose d’un implant du type «BAHA», au niveau de l’oreille moyenne, a-t-on appris de la cheffe de ce service.

«Certaines surdités nécessitent la pose d’un implant à ancrage osseux quand l’utilisation d’un appareil auditif ne suffit plus pour transmettre le son amplifié à l’oreille interne, d’où le recours à l’implant BAHA», a précisé à l’APS, Pr Zoubida Serradji. Cet implant n’est pas un implant cochléaire, il est utilisé pour les surdités moyennes et pour les personnes ayant une malformation de l’oreille ou ayant perdu l’audition à 50% après une infection de l’oreille moyenne.

«Le système BAHA, se sert de la conduction osseuse pour transmettre le son de l’Oreille externe vers l’oreille interne quand l’oreille moyenne ne peut plus exercer sa fonction», a-t-elle fait savoir, précisant que « de ce fait, le son est plus clair et net, que par le biais de l’amplification par un appareil auditif». Cette technique est utilisée pour la première fois dans l’Ouest du pays, quatre patients y ont été opérés, aujourd’hui dimanche, tandis que d’autres interventions du même genre suivront dans les prochains jours selon un programme que nous avons tracé», a-t-elle informé.

Toutefois, la spécialiste a relevé que beaucoup de gens préfèrent les prothèses auditives pour leur prix, relativement bas, comparé à cet implant, «mais le résultat est nettement mieux puisqu’il en résulte une réhabilitation quasi-totale de l’audition», conclut Pr Serradji.