<span style='text-decoration: underline;'> Après l’accession en ligue 2 du GC Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Nuit de liesse à Mascara</span>

La ville de l’Emir a connu dans la nuit de mercredi à jeudi une joie indescriptible après l’accession du club phare de Mascara, le GCM en ligue 2.

Cette montée a été réalisée pour rappel, dans le match barrage qui a opposé les Mascaréens à leurs homologues du WA Mostaganem au stade Ahmed Zabana d’Oran.

Dés le but de la victoire inscrit par Tadjer à la 67ème minute sur un bolide qui a crucifié le portier vétéran du Widad, Sadek Bouhadda, l’espoir de revoir le Gallia en L2 a grandi pour les fans des verts et blancs. Cette accession a été célébrée à la place de l’Emir (communément connue par la population locale de sous le nom de La Place). Une nuit blanche qui avait réuni les joueurs et leurs supporters.

C’est la fin d’une dizaine d’années de galère en division trois pour un club qui avait remporté en 1984 le titre de champion d’Algérie. Dès 2004, le GCM a connu une descente aux enfers jusqu’à cette renaissance de l’équipe menée par le jeune président Merabiha Nassreddine et son staff technique composé de Benseghier Mohamed Amine et son adjoint H’mida Abdelkader.

B. Didène