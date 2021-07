<span style='text-decoration: underline;'>Au siége de l’organisation des moudjahidines</span>:<br><span style='color:red;'>O.N.S.C.P.C organise les vaccins contre le covid-19</span>

Le siége de l’organisation des moudjahidines d’Oran s’est transformé ce lundi matin en centre de vaccination contre le covid 19.

En effet l’organisation nationale pour la citoyenneté. O.N.S.C.P.C a organisé une opération de vaccination pour les anciens moudjahidines et la population du quartier. Sur place, on a constaté une importante présence des anciens moudjahidines, qui ont suivi des interventions de sensibilisation sur les dangers du virus. El-Miri Abdellah secrétaire générale de cette organisation nationale a pris la parole pour situer ces actions de terrain qui sont être d’actualité. Puis ce fut la doctoresse Korichi Samia qui est intervenu pour parler des spécificités de ce virus et de tout ce qui a trait à ses dangers et ses mutations. La doctoresse était entourée de plusieurs spécialistes de la santé notamment, Benhamou Ismahene (ISP), Bencharnaoui Narjes (ATS), Bessarai Fatima Zohra (PSY). Après une édifiante sensibilisation sur ce virus, on devait passés l’acte de vaccination. Et c’est dans la discipline que des dizaines de personnes ont été vaccinées. On notait la présence du nouveau secrétaire général de l’O.N.M d’Oran monsieur Fares qui a donné l’exemple en étant le premier vacciné. Ainsi l’O.N.S.C.P.C continue sa campagne anti covid, après avoir menée des campagnes de sensibilisation sur l’utilité des vaccins, l’organisation est passée à l’action sur le terrain.

Adda.B