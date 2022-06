<span style='text-decoration: underline;'>JM-Oran-2022 / Handball</span>:<br><span style='color:red;'>Objectifs distincts pour les sélections algériennes masculine et féminine</span>

Les sélections algériennes de handball, messieurs et dames, engagées aux Jeux méditerranéens d’Oran-2022 (25 juin au 06 juillet) ont des objectifs diamétralement opposés dans cette compétition, a indiqué le directeur technique national (DTN) de la Fédération nationale de la discipline (FAHB), Kord el Oued Ahmed Filali.

«Chez les messieurs, nous jouerons nos chances à fond pour disputer les premiers rôles en visant une place sur le podium, puisque la majorité des nations européennes ont engagé des équipes juniors (U21) renforcées par des joueurs d’expérience», a déclaré Filali à l’APS. Avant d’enchainer «chez les dames, notre équipe qui est en pleine reconstruction, tentera d’atteindre le meilleur classement possible en gagnant de l’expérience face à des sélections de haut niveau», a-t-il ajouté. Le DTN a également indiqué que les JM d’Oran sont «une étape intermédiaire» pour nos sélections nationales, dont l’objectif principal est la qualification aux prochains Mondiaux de la discipline, à travers leur participation aux Championnats d’Afrique de la discipline, prévus en Egypte (9-19 juillet) pour les messieurs et au Sénégal (novembre) pour les dames. Aux joutes d’Oran, la sélection masculine dirigée par Rabah Gherbi, a hérité du groupe B aux côtés de l’Espagne, la Turquie, la Macédoine et la Grèce, alors que son homologue féminine drivée par Rabah Graiche a été versée dans le groupe B avec l’Espagne, la Tunisie et la Croatie. Revenant sur la préparation pour les JM, Filali a fait savoir que les deux «Sept» algériens ont d’abord effectué des stages au niveau national, dont des regroupements de présélection pour les dames, avant d’enchainer avec des stages précompétitifs ponctués par des matchs amicaux, dont celui effectué avril dernier au Caire (Egypte) par les messieurs, soldé par une double confrontation amicale face aux «Pharaons», soldée par deux défaites : 33 à 20 et 35 à 18. «La sélection féminine qui a été renforcée par l’arrivée des joueuses évoluant à l’étranger, dont la meilleure marqueuse de la finale de Coupe de France Sabrina Zazai (ES Besançon), effectue un stage précompétitif en Turquie avec deux matchs amicaux face à l’équipe engagée aux JM d’Oran, alors que la sélection masculine sera en stage en Italie, où elle disputera deux rencontres amicales face aux Italiens», a-t-il dit. Selon le DTN, les sélections nationales disputeront également des matchs amicaux contre les sélections présentes à Oran avant le début des JM prévus du 25 juin au 6 juillet.