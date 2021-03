Obligation et exigence de transparence et d’efficacité

Dans son éditorial de lundi dernier, notre confrère à Ouest Tribune a eu bien raison de dénoncer le relâchement généralisé, voire l’abandon des mesures sanitaires de prévention contre le coronavirus. Il est vrai que depuis quelques semaines déjà, l’épidémie ne figure plus à la Une de l’actualité, reléguée aux arrières plans, voire même oubliée par une opinion publique bien occupée par les vicissitudes du quotidien et l’approche du mois de Ramadan qui s’annonce bien difficile pour les familles au revenu modeste. La flambée des prix des produits alimentaires, des fruits et légumes, et surtout de la viande est devenue le sujet de l’heure, accentuant le malaise social et les incertitudes. Le virus contagieux semble quant à lui déjà rangé aux oubliettes, malgré les avertissements de quelques experts du corps médical qui tentent vainement de rappeler tout le monde à l’ordre. Selon plusieurs témoignages, même certains organismes et institutions locales ne font rien pour faire respecter les consignes de prévention élémentaires dictées par le gouvernement. Comme si la vie sociale devait reprendre son cours normal. Il est vrai que ce dangereux recul des règles de prévention sanitaire a été amplement encouragé, ou favorisé, par l’arrivée du vaccin, le début de la campagne, mais aussi par une sorte de désinvolture peut-être inconsciemment affichée par les pouvoirs publics, notamment sur le plan de l’information, la communication et la sensibilisation. Même les médias télévisés et la radio locale se contentent en ce domaine du «service minimum», et semblent eux-mêmes «fatigués» d’évoquer inlassablement le sujet. Beaucoup de citoyens ont remarqué que la Télé officielle ne diffuse plus, ou rarement, comme avant les images du porte-parole du conseil scientifique exposant le bilan quotidien des contaminations et des décès. Seul un communiqué laconique est lu par le présentateur, faisant état d’une situation épidémique plutôt «rassurante et maîtrisée». L’apparition des nouveaux variants du virus, n’est quant à elle jamais évoquée dans ces communiqués officiels. Un peu comme s’il fallait inviter la société à tourner la page du Covid 19, au nom d’on ne sait quelle logique «politico-médicale» difficile à comprendre ou à cerner… Bien plus qu’une «obligation de résultat», ce qui devrait aussi être inscrit en règle de gouvernance, surtout au niveau local, serait une «obligation de transparence et d’efficacité».

Par S.Benali