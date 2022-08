<span style='text-decoration: underline;'>Agriculture</span>:<br><span style='color:red;'>Obligation pour les céréaliculteurs de livrer la totalité de leurs récoltes aux CCLS</span>

Les céréaliculteurs sont appelés à respecter l’obligation de livrer la totalité de leurs récoltes aux coopératives des céréales et légumes secs réparties sur le territoire national.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a rendu public, hier, un communiqué dans lequel il a rappelé cette obligation à l’adresse des céréaliculteurs (producteurs de blé et de l’orge), et ce, en application de l’article 30 de la Loi de Finances complémentaire 2022. «La Loi de Finances complémentaire 2022, notamment dans son article 30, fixe l’obligation pour les agriculteurs céréaliculteurs (Blé et Orge) de livrer la totalité de leurs récoltes aux coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) territorialement compétentes», a indiqué le département ministériel dans son communiqué. Le ministère a, dans ce cadre, mis en avant la grande utilité des coopératives des céréales et légumes secs pour mieux gérer ce secteur d’activité avec comme objectif de réduire la dépendance aux importations et d’assurer la sécurité alimentaire.

«Il est important de rappeler que les coopératives, sous tutelle de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC), constituent un outil indispensable pour le développement de la filière céréales et légumes secs et appliquent sur le terrain la politique publique du secteur de l’agriculture orientée vers la sécurité alimentaire et la réduction à la dépendance des importations», peut-on lire dans le communiqué du département ministériel. Le département Mohamed Abdelhafid Henni a indiqué que cette importante décision d’ordre structurel prise par les pouvoirs publics est motivée par la situation géopolitique à travers le monde et l’obligation d’assurer la disponibilité des matières premières céréalières dans notre pays.

Dans le même contexte, le ministère a énuméré les actions de l’Etat pour soutenir la filière céréalière. Une série de mesures lancées par les pouvoirs publics figurent dans le communiqué. Il s’agit notamment du financement (crédit fournisseur, crédit Rfig), l’accompagnement technique, la mise à disposition des semences certifiées et d’autres intrants, la stabilisation des prix des engrais azotés en accord avec le ministère de l’énergie et des mines (ASMIDAL) et le soutien financier pour l’acquisition des équipements (matériel de récolte et équipements d’irrigation). Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a évoqué aussi comme mesures de soutien le relèvement du niveau des prix d’achat des céréales par les CCLS à 6000DA/ quintal de blé dur, 5000 DA/q pour le blé tendre et 3500 DA/q, la mobilisation du parc moissonneuses batteuses et l’organisation de la collecte et des guichets uniques de paiement (CCLS, BADR), CNMA.

Le département ministériel a indiqué enfin que ces mesures «montrent clairement la priorité absolue accordée pour atteindre les objectifs vitaux de recherche de la performance, de l’amélioration des rendements et de l’augmentation des quantités de céréales livrées et mises en sécurité».

