<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Octroi d’autorisations exceptionnelles d’exploitation de 12 campings familiaux</span>

La wilaya de Mostaganem a octroyé récemment des autorisations exceptionnelles d’exploitation de 12 campings familiaux au titre de la saison estivale allant du 1er juin au 30 septembre, a-t-on appris lundi auprès de la wilaya.

Les campings permettent de renforcer les capacités d’accueil des établissements touristiques et hôteliers ainsi que les centres de détente, estimées à près de 3.000 lits supplémentaires, et d’offrir les meilleures conditions d’hébergement aux familles qui se rendent au littoral mostaganémois, a-t-on souligné dans un communiqué de la cellule d’information et de communication de la wilaya. Il sera procédé, au titre de la nouvelle saison estivale, à l’ouverture de sept nouveaux établissements hôteliers qui avaient obtenu récemment les autorisations d’exploitation. Ces nouvelles structures hôtelières, ayant renforcé le parc hôtelier de la wilaya de 719 lits supplémentaires, ont généré 419 nouveaux postes d’emploi. Par ailleurs, Il est prévu, durant la même période, l’ouverture d’une nouvelle plage dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, appelée «Fnar» (Phare), pour atteindre le nombre de 43 plages ouvertes à la baignade, en majorité situées dans les communes Est de la wilaya, selon la même source. Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, a effectué dimanche une visite d’inspection des différentes structures situées dans la daïra de Sidi Lakhdar, à savoir Hadjadj, Benabdelmalek Ramdane et Sidi Lakhdar, où il a donné des instructions aux gestionnaires pour assurer une meilleure prise en charge des plages, veiller à l’entretien de l’éclairage public, à l’aménagement des espaces verts et des parkings, à la propreté et à la protection de l’environnement durant la saison estivale, a-t-on ajouté.

Le parc hôtelier de la wilaya dispose actuellement de 40 établissements touristiques d’une capacité d’hébergement estimée à 4.500 lits, en attendant la réception de projets en cours de réalisation, au nombre de 10, dont cinq projets entreront en exploitation dans les deux prochaines années, a-t-on fait savoir.