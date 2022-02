<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Octroi de 1.5 milliard aux communes pour payer les factures d’eau à l’ADE</span>

Au cours de la réunion des chefs de daïras qu’il a présidée, le wali a décidé l’octroi de 1.5 milliard aux communes pour payer les factures d’eau à l’Algérienne des Eaux (ADE).

Il a aussi décidé de répartir 500 aides financières à l’habitat rural aux communes. Celles de la daïra de Mesra ont bénéficié de 100 aides, 60 à celles de la daïra d’Ain Nouissy, 60 à la daïra de kheir-eddine, 40 pour la daïra de Bouguirat, 30 pour la daïra de Hassi Mamèche, 50 à la daïra de Sidi Ali, 60 à la daïra de Achâacha, 30 à la daïra d’Ain Tedeles, 70 à la daïra de Sidi Lakhdar. Mostaganem n’a pas bénéficié pour la simple raison que ses habitants ruraux ne possèdent pas de terrains pouvant servir d’assiettes aux constructions, même la commune n’en possède pas. Depuis plus d’une décennie, des dizaines d’aides financières n’ont pu être octroyées aux demandeurs. L’APC est toujours à la recherche d’une parcelle de terre non agricole et appartenant aux domaines. Le wali a instruit les chefs de dairas de ne pas accorder la construction d’un habitat rural sur la bande maritime. Aussi, le wali a accordé deux milliards de centimes en complément pour achever les travaux de construction d’un nouveau siège de l’APC de Hadjadj. Les abris de bus implantés dans les communes de la wilaya sont en majorité détériorés. C’est pourquoi, le wali a décidé de les remplacer par d’autres abris neufs que réalise une petite entreprise nouvellement créée à Mostaganem. Ainsi, cette commune, chef lieu de wilaya sera la première à bénéficier de 10 abris.

Charef.N