<span style='text-decoration: underline;'>République de Maurice</span>:<br><span style='color:red;'>Offre de bourses d’études pour les étudiants universitaires</span>

Le gouvernement mauricien offre des bourses d’études aux étudiants universitaires. A cet effet , les services de l’USTOMB lancent un appel à ceux qui sont intéressés de présenter leurs candidatures pour l’édition 2022 du programme «Mauritius-Africa Scholarshîp Scheme».

L’opération de dépôt des candidatures se déroule selon des étapes bien définies. Les délais arrêtés pour la soumission des dossiers concernant la session d’avril 2022, le 28 février est fixé pour les soumissions électroniques ,le 07 mars pour celles par voie postale . Pour ce qui est de la session d’octobre , le 15 août est désigné pour les soumissions électroniques , le 22 août pour celles par voie postale.

Par ailleurs ,il a été précisé que les services de l’université se chargent d’établir et de communiquer la liste de l’ensemble de ses étudiants qui répondent aux critères exigés et qui sont sélectionnés pour pouvoir bénéficier de ce programme d’études dans différents cycles à savoir « undergraduate »,master et doctorat, un formulaire bien détaillé doit être rempli en ligne sur le site mis à leur disposition par ces services des bourses mauriciens qui offrent cette opportunité pour ceux qui veulent continuer leurs études à l’étranger.

