<span style='text-decoration: underline;'>Fouad El Oued représentant de l’office tunisien du tourisme en Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>«On espère atteindre 35 vols aériens par semaine»</span>

En marge de l’ouverture de la 12eme édition du salon international du tourisme, des voyages et des transports au centre de conventions d’Oran (CCO), Fouad El Oued le représentant de l’office tunisien du tourisme en Algérie «ONTT» rencontré sur place espère la réouverture des frontières terrestres entre les deux pays afin d’un retour à la normale dans le secteur du tourisme comme ce fut le cas avant la pandémie du Covid-19.

«On espère qu’Oran réussira l’organisation des jeux méditerranéen 2022. Depuis juin dernier, il y a eu la réouverture des vols aériens entre l’Algérie et la Tunisie, nous avons actuellement 14 vols par semaine dont la moitié sont assurés par Air Algérie. On espère le renforcement de ce nombre des vols notamment vers Oran qui était de 4 par semaine avant la pandémie et la réouverture des frontières terrestres, il y avait 35 vols par semaine auparavant et plusieurs vols charter à partir d’Oran» explique notre interlocuteur. Le représentant de l’Office tunisien du tourisme a fait l’éloge des relations entre les deux pays. «Nous sommes deux peuples frères, en 2019, près de 03 millions touristes algériens se sont déplacés en Tunisie et 1.7 millions de Tunisiens vers l’Algérie, les frontières sont proches ce qui encourage les familles et les jeunes algériens à passer leurs vacances en Tunisie en plus des offres que permet le tourisme en Tunisie, s’ajoute les points communs entre les deux peuples, la religion, la langue et les traditions» précise- t-il.

Il est à rappeler que la 12 édition de ce salon international du tourisme, des voyages et des Transports est organisée sous le thème de « relance de l’activité touristique et hôtelière au temps de la Covid ». Le salon « SIAHA » est le rendez-vous annuel des professionnels du tourisme à Oran, qui connaît chaque année plus de 8000 visiteurs professionnels. Ce Salon est considéré comme un espace d’échange et de partenariat entre les professionnels du Tourisme, et un espace de découverte pour le grand public qui se déplace en masse à chaque édition.

Fethi Mohamed