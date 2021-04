<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions d’Afrique / Zamalek</span>:<br><span style='color:red;'>«On ne méritait pas l’élimination»</span>

L’entraineur français du Zamalek, Patrice Carteron, a estimé que son équipe ne méritait pas l’élimination, surtout après son large succès face à Teungueth du Sénégal (4-1), samedi dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, rapporte le club égyptien sur son site officiel.

«La formation du Zamalek a marqué 6 buts en deux matchs et a réussi à collecter 6 points en 3 matchs, mais les conditions n’ont pas servi l’équipe qui ne méritait pas de quitter le tournoi», a-t-il expliqué, ajoutant que lors des trois premiers matchs de groupe, l’équipe n’a glané qu’un seul point, ce qui a beaucoup contribué à son élimination. Le coach français a par ailleurs exclu la possibilité que l’Espérance ait fait exprès de se neutraliser avec le MC Alger (1-1) pour éliminer le Zamalek : «Ce sont deux grandes équipes et si j’étais l’Espérance, il serait préférable de jouer à l’avenir devant le MC Alger que devant le Zamalek». Carteron a également écarté l’idée de démissionner, affirmant qu’il continuerait à défendre les chances de l’équipe pour enlever le doublé, estimant que la compétition nationale est plus difficile que la C1. Le Zamalek a étrillé les Sénégalais de Teungueth FC (4-1), mais le second ticket pour les quarts de finale a été enlevé par le MCA qui a tenu en échec l’Espérance de Tunis, déjà qualifiée (1-1). L’ES Tunis a terminé leader du groupe avec 11 points, devançant de deux points le MC Alger (9 pts) et de trois longueurs le Zamalek (8 pts), tandis que Teungueth FC ferme la marche avec seulement 4 points.