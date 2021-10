<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran lance une grande campagne de reboisement</span>:<br><span style='color:red;'>«On vise le reboisement d’une superficie de 23 hectares»</span>

Une grande campagne de reboisement a été entamée hier à Oran dans le cadre des festivités de la journée nationale de l’arbre. En présence du wali d’Oran Said Saayoud et plusieurs associations locales ainsi que les différentes directions de l’exécutif, cette campagne entamée en face du nouveau complexe sportif de Belgaid a été organisée par la conservation des forets et la direction de l’environnement de la wilaya. Elle vise «le reboisement d’une superficie de 23 hectares sur place» a annoncé hier le wali d’Oran, qui a remercié tous les participants à cette campagne de reboisement et tous ceux qui ont contribué à sa réussite.

«C’est une zone très importante vu qu’elle est située en face du nouveau complexe sportif de Belgaid, son reboisement permettra d’améliorer l’environnement mitoyen de ce complexe» explique le wali. Notons que la campagne de reboisement se poursuivra jusqu’à le mois de mars prochain, «nous devons tous aider à la réussite du reboisement, vu que nos forets ont perdu une grande superficie à cause des incendies, nous devons tous reboiser pour compenser ces pertes» dira le wali.

Il est à rappeler que le plan d’action de la biodiversité 2018-2030, vise la protection des écosystèmes y compris le système écologique forestier. Cette année en Algérie a été marquée par l’application d’un nouveau plan de lutte contre les incendies de forêts, reposant sur la vigilance et l’action de proximité. Ces mesures seront susceptibles d’augmenter le niveau de vigilance et de prévention contre les feux, d’alerte en temps réel et d’identification des auteurs. Selon le bilan actualisé du ministère de l’Agriculture, 8946 hectares de forêts ont été dévastés par les incendies à l’échelle nationale.

Fethi Mohamed