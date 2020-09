<span style='text-decoration: underline;'>BOUSFER</span>:<br><span style='color:red;'>Onze harragas et leur passeur arrêtés</span>

Dans le cadre de la lutte con tinue contre le phénomène de l’immigration clandestine, la police d’Ain El Türck a fait – encore une fois – tomber un réseau de harragas.

En effet, 11 personnes âgées entre 25 et 46 ans ont été interpellées par les éléments de la police de la sûreté de Bousfer alors qu’elles s’apprêtaient à passer de l’autre coté de la rive, apprend-on hier de la cellule de communication de la sûreté d’Oran. Agissants sur des renseignements concernant l’existence d’un groupe de «harragas» qui était sur le point de quitter clandestinement le pays à bord d’un chalutier, les éléments de la police les ont interceptés en flagrant délit de fuite. Les jeunes harragas originaires de wilayas de l’est du pays ont été surpris par les policiers pendant la nuit. Des sommes d’argent ont été saisies en leur possession, à savoir, 4495 euros et 316 millions de centimes au total. Poursuivant l’enquête et munis d’un mandat de perquisition, les policiers ont saisi un chalutier avec moteur de 90 chevaux. Le passeur a été interpellé aussi. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet près le tribunal correctionnel d’Ain El Türck.

Feriel.B