<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021 (préparation)</span>:<br><span style='color:red;'>Onze joueurs présents au premier jour du stage des Verts de Doha</span>

Onze (11) joueurs sur 28, convoqués par le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier – 6 février), ont entamé lundi le stage précompétitif programmé à Doha (Qatar) jusqu’au 6 janvier, rapporte la Fédération algérienne (FAF) mardi sur son site officiel .

Conduite par le manager générale de la sélection Amine Labdi, la délégation des «Verts» est arrivée à Doha tard dans la soirée de lundi, à bord d’un vol spécial en provenance d’Alger puis de Paris, pour transporter quelques internationaux évoluant en Europe. Les onze joueurs sont : Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie), Lyes Chetti (ES Tunis/ Tunisie), Islam Slimani (O. Lyon/ France), Adam Ounas (Naples/ Italie), Ramiz Zerrouki (Twente FC/ Pays-Bas), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Harris Belkebla (Stade brestois/ France), Farid Boulaya (FC Metz/ France), Mohamed El-Amine Amoura (FC Lugano/ Suisse), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique), et Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie). Quatre joueurs sont attendus ce mardi à Doha : Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/ Allemagne), Youcef Atal (OGC Nice / France), Adam Zorgane (SC Charleroi/ Belgique), et Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie). Par ailleurs, trois joueurs testés positifs au Covid-19, ont été placés en quarantaine : Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie) et Hocine Benayada (ES Tunis/ Tunisie) à Alger, et Youcef Belaïli (sans club) à Doha. «Pour le reste, les joueurs arriveront en stage au fur et à mesure, du fait de la circulaire de la Fifa qui a donné aux clubs la possibilité de garder leurs éléments jusquÆau 3 janvier 2022 pour prendre part aux rencontres de leurs équipes. Cette décision, faut-il le souligner, a perturbé le travail des sélections africaines devant préparer la CAN au Cameroun et a amené les différents staffs à revoir leur plan organisationnel en fonction de cette donne», écrit la FAF. Les coéquipiers de Sofiane Feghouli effectuent ce mardi leur première séance dÆentraînement, en présence du staff technique au grand complet, auquel s’est joint l’entraîneur des gardiens de l’équipe A’ Mohamed Benhamou aux côtés d’Aziz Bouras. Deux tests amicaux seront au programme des «Verts» à Doha : samedi face à la Gambie, et mercredi devant le Ghana. Les «Verts» s’envoleront le jeudi 6 janvier pour Douala à bord d’un vol spécial, où ils éliront domicile à l’hôtel Onomo, alors que les entraînements se dérouleront à l’annexe sud du stade de Japoma, qui abritera les matchs du groupe E, qui comprend outre l’Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d’Ivoire. Les Algériens entameront la défense de leur titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).