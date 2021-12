<span style='text-decoration: underline;'>Opération de solidarité en faveur des enfants autistes, handicapés et orphelins</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo au chevet des enfants vulnérables de la wilaya de Djelfa</span>

Ooredoo a participé le mercredi 22 décembre 2021, à une action de de solidarité en faveur des enfants autistes, handicapés et orphelins de la wilaya de Djelfa organisée par l’Organe National de Protection et de Promotion de l’Enfance (ONPPE).

Conduite par Mme Meriem Cherfi, Déléguée nationale auprès du Premier ministre, chargée de la Promotion et de la Protection de l’Enfance, accompagnée du Wali de Djelfa M. Amar Ali Bensaad, du Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, ainsi que de cadres de l’ONPPE, des médecins et des représentants des autorités locales, la délégation a rendu visite à des structures sociales en charge des enfants autistes, orphelins et handicapés du chef-lieu de la wilaya notamment l’Etablissement des enfants assistés (Orphelinat) de Djelfa et le Centre psychopédagogique des enfants handicapés moteurs.

Au niveau de la Polyclinique centrale de la ville de Djelfa, des équipes bénévoles de médecins spécialistes en pédopsychiatrie et des psychologues, ont prodigué des consultations approfondies et des conseils à près de 300 enfants autistes et à leurs parents venus des différentes localités de la wilaya.

Ooredoo, en tant que partie prenante de cette opération, a apporté sa contribution en offrant des cadeaux et des jouets éducatifs aux enfants afin de leur redonner le sourire et la joie.

A travers cette initiative de solidarité, Ooredoo confirme une nouvelle fois sa responsabilité sociétale et son engagement à encourager des initiatives portant des valeurs nobles.