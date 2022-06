<span style='text-decoration: underline;'>EN COLLABORATION AVECL’ASSOCIATION NATIONALE DE VOLONTARIAT</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo organise une opération de nettoyage des plages sous le slogan « Bladna Dima Ndhifa »</span>

Poursuivant ses actions éco-citoyennes visant à préserver l’envi ronnement, Ooredoo a organisé hier, samedi 18 juin 2022une opération de nettoyage de la plage des Sablettes dans la wilaya de Mostaganem sous le slogan « Bladna Dima Ndhifa / Gardons notre environnement propre ».

Organisée par Ooredoo, en partenariat avec l’Association Nationale de Volontariat, cette opération qui coïncide avec le début de la saison estivale et les grandes vacances, vise à sensibiliser et à alerter les baigneurs sur l’impact des déchets sur le milieu naturel et inciter les estivants à préserver le littoral et les richesses naturelles algériennes. Fortement impliqués dans les actions à responsabilité sociétale de l’Entreprise, des bénévoles de Ooredoo ont participé à cette action de nettoyage aux côtés des membres de l’association nationale de volontariat. A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « A travers cette opération de nettoyage des plages, Ooredoo confirme davantage son implication dans le développement durable et la sensibilisation des estivants quant à la nécessité de garder le long littoral Algérienpropre. La préservation de l’environnement constitue un des axes majeurs de notre stratégie en termes des actions à Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, d’où notre engagement à préserver les richesses naturelles algériennes quelles qu’elles soient. Je tiens à réitérer la volonté de Ooredoo à contribuer activement dans la protection de l’écosystème environnemental et à s’impliquer davantage dans le développement durable. » Pour sa part, le Président de l’Association Nationale du Volontariat, M. Ahmed Malha a déclaré : « A l’occasion du début de la saison estivale 2022 et vu l’importance de la participation des citoyens pour garder les plages propres et afin d’instaurer une culture de la protection de l’environnement et du volontariat, l’Association Nationale de Volontariatorganise, en partenariat avec Ooredoo, une vaste campagne de nettoyage au niveau de la plage Sablattes dans la wilaya de Mostaganem afin de consolider le principe de la responsabilité sociétalede l’entreprise coïncidant avec les activités de l’Université d’été organisée par l’association. » En marge de cette opération de nettoyage de la plage des Sablettes à Mostaganem, l’équipe CSR & Mécénat de Ooredoo ont pris part à l’Université d’été organisée par l’association Nationale de Volontariat, sous le thème : « Des jeunes volontaires pour atteindre les objectifs du développement durable ». A noter que Ooredoo a récemment organisé en collaboration avec la Direction des Forêts et de la Ceinture Verte de la Wilaya d’Alger et l’Association Nationale de Volontariat (ANV) d’une opération de nettoyage de la forêt de Bainem à Alger. Cette louable initiative écologique témoigne de l’engagement indéfectible de Ooredoo à oeuvrer davantageà sensibiliser les citoyens à préserver les richesses naturelles et l’écosystème environnemental.