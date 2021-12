<span style='text-decoration: underline;'>Coupe Arabe FIFA Qatar 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo réunit des milliers de supporters au niveau de la promenade « Sablettes » pour vivre le nouveau sacre de l’Algérie</span>

Poursuivant son engagement dans le soutien de l’Algérie durant la Coupe Arabe FIFA Qatar 2021, Ooredoo a assuré dans la soirée du samedi 18 décembre 2021 la retransmission de la Finale de cette grande compétition internationale, au niveau de la promenade des « Sabelettes » à Alger.

Cette initiative de Ooredoo, unique en son genre depuis le début de cette compétition, a permis aux milliers de supporters algériens de vivre la finale de la Coupe remportée haut la main par l’Algérie, dans une ambiance festive et conviviale.

Dans son message de félicitations, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Je tiens à adresser, en mon nom et nom de tous les employés de Ooredoo, mes félicitations à l’Algérie et au peuple algérien pour ce nouveau titre décroché après un parcours exceptionnel marqué par de grandes victoires. Jetiens également à rendre un vibrant hommage à l’Algérie pour le fair-play dont elle a fait preuve tout au long de cette compétition et lui souhaite d’autres succès Inchallah à l’avenir. Je réitère l’engagement de Ooredoo à accompagner les Algériens dans les compétitions nationales et internationales de grande envergure. »

Pour rappel, Ooredoo a organisé un tirage au sort ayant permis à près d’une centaine de supporters de se déplacer au Qatar pour assister à la Coupe Arabe et vivre pleinement la ferveur de cette compétition internationale. Ooredoo a également mis en place des FanZones au niveau des centres commerciaux Garden City dans la Wilaya d’Alger et Essenia au niveau de la Wilaya d’Oran ainsi qu’une centaine de CoffeeZones à travers le territoire national pour assurer la diffusion en direct des matchs de l’Algérie, en offrant aux supporters l’opportunité de remporter des cadeaux de valeurs en participant au Quizz accessible via l’application Yooz. Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo réaffirme une nouvelle fois à travers cette action, son engagement aux côtés des supporters Algériens et de l’Algérie dans les grands évènements sportifs.