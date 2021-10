<span style='text-decoration: underline;'>Sponsor officiel du 2ème Salon du Digital Technologie et de l’Internet des Objets DIGITECH</span>:<br><span style='color:red;'>Ooredoo soutient la transformation digitale et technologique en Algérie</span>

Ooredoo, entreprise technologique, participe en tant que Sponsor Officiel, à la deuxième édition du Salon du Digital Technologie & IoT (DIGITECH) qui se tient du 16 au 18 octobre au Centre International de Conférences-Abdelatif Rahal à Alger.

Cet événement technologique d’envergure est un carrefour qui réunit les principaux opérateurs économiques représentant différents secteurs et activant dans l’écosystème des technologies et du numérique en Algérie : banques, assurances, opérateurs de téléphonie mobile, opérateurs IoT, agences digitales … Dans son message aux participants à cet évènement technologique, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Résolument engagée dans la transformation digitale et acteur majeur dans le secteur des TIC, il est tout naturel que Ooredoo soutienne en tant que Sponsor Officiel cette nouvelle édition du salon DIGITECH. Ooredoo demeure à l’avant-garde dans la promotion du secteur des nouvelles technologies en Algérie notamment à travers l’accompagnement des startups technologiques algériennes et le développement d’un contenu local. Notre principal objectif est de contribuer efficacement à encourager toute initiative visant à bâtir une économie algérienne basée sur l’intelligence, le savoir et le potentiel novateur national.

» Acteur majeur dans la transformation digitale en Algérie, Ooredoo marquera une forte présence lors de cet événement technologique important, notamment à travers un stand où les commerciaux de Ooredoo Business seront présents pour répondre et proposer aux visiteurs professionnels les offres et produits Ooredoo Business qui leurs sont dédiés.

Un deuxième stand est également ouvert et est dédié spécialement à YOOZ qui représente un mode de vie 100% digital conçu pour répondre aux attentes des jeunes en proposant une multitude de fonctionnalités et d’applications innovantes telles que: ANAZIK, ANAFLIX, ANASPEAK etc..

Lors de ce salon, Ooredoo présente son expérience réussie dans l’accompagnement des startups technologiques notamment à travers ses incubateurs et son programme tStart qui vise à soutenir et accompagner la création de start-up technologiques, à encourager l’innovation auprès de la communauté de développeurs algériens et à stimuler la création d’applications et de solutions novatrices mobiles sous le label “Made in Algeria”. A travers sa présence à ce salon, Ooredoo entend contribuer de manière concrète aux initiatives algériennes favorisant l’émergence d’un écosystème digital et d’une économie de la connaissance basée sur l’intelligence et la technologie.