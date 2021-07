<span style='text-decoration: underline;'>Le programme a débuté le mois de mai dernier</span>:<br><span style='color:red;'>Opération achevée de distribution de 4.420 ruches pour 295 apiculteurs</span>

Selon la direction de la conservation des forêts de Sidi Bel Abbés, un dernier quota de 410 ruches d’abeilles vient d’être distribué au profit de 31 apiculteurs répartis dans les régions de Télagh, Sfisef, et Sidi Ali Ben Youb.

Cette opération qui entre dans le programme de la Caisse nationale du développement rural, est donc la dernière d’un projet de distribution des ruches entamée le mois de mai dernier dans le but de développer l’activité d’apiculture.

Le bilan dressé fait état de 295 bénéficiaires (dont 15 femmes) d’un lot global de 4.420 ruches d’abeilles à travers 41 communes de la wilaya de SBA. Ces 295 bénéficiaires avaient auparavant, déposé leurs demandes acceptées par la commission de wilaya composée des représentants de la conservation des forets, les services agricoles, les services vétérinaires, et l’institue technique des élevages.

On note ainsi que 135 apiculteurs ont reçu 2.180 ruches et ont bénéficié de lots de terrain afin d’exercer leurs activités. Quant au nombre des 75 bénéficiaires du secteur privé, ils ont eu un lot de 1.180 ruches, ajouté aux 1.060 autres ruches distribuées au profit de 85 coopératives agricoles, individuelles et collectives.

M.Bekkar