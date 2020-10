<span style='text-decoration: underline;'>Investissement britannique en Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de charme du ministre de l’Industrie</span>

Les chiffres de l’ANDI font état de 13 projets d’investissements britanniques qui ont été enregistrés en Algérie entre 2002 et mi-2019. Parmi ces projets, figurent 8 réalisés en partenariat, un seul en investissement direct (IDE) et 4 en multi nationalité. Réalisés pour un montant de 3,662 milliards de dinars, ces 13 projets ont généré globalement 2.631 emplois directs.

Une Grande Bretagne débarrassée du poids de l’Union européenne, dont elle ne fait plus partie et une Algérie sans la règle 49/51 pour les IDE, se sont rencontrées, hier, à l’échelle de leurs ministères des investissements. La réunion tant attendue par l’un et l’autre qui s’est tenue par visioconférence, à l’initiative du Conseil d’affaires algéro-britannique (ABBC), a permis d’entrée au ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, de poser les agrégats de l’équation. «Nous vous encourageons à déployer, dans notre pays, des activités intenses en technologie et à participer au développement de l’ingénierie de fabrication d’équipements industriels», a déclaré M. Ait Ali Braham. Le propos est clairement exprimé et fort de la loi de finances 2020, le ministre parle avec, pense-t-il certainement, assez d’arguments convaincants pour charmer les britanniques. Mais sachant les limites du charme algérien, il promet l’amélioration du climat des affaires. Le nouveau code des investissements qu’entend élaborer le département de l’Industrie «sera promulgué très prochainement, assurera plus de garanties et de protection à l’investisseur national et étranger à travers un cadre juridique transparent, clair et stable. Il permettra, en outre, de limiter le rôle de l’administration, dans l’acte d’investir et d’encourager et d’accompagner les porteurs de projets», soutient

M. Ait Ali Braham. Il reste que tant que le fameux code n’a pas vu le jour, il sera très compliqué d’envisager un partenariat fécond. Mais cela ne décourage pas le ministre de l’Industrie qui brandit la suppression de la règle 51-49 % pour nombreux secteurs, comme un trophée. «Grâce à cet amendement, l’opérateur étranger pourra investir en Algérie sans distinction aucune avec l’investisseur national. Il sera, également, en mesure d’apporter ses propres fonds et de s’impliquer financièrement en Algérie», affirme le ministre.

Cela du côté Algérien, dont le discours a semble-t-il, été bien accueilli par les britanniques. L’envoyé du Premier ministre britannique pour les Affaires économiques et commerciales avec l’Algérie, Lord Richard Risby, et le ministre d’Etat de l’investissement, auprès du département britannique du Commerce international, Lord Gerald Edgar Grimstone, tête de fil de la réponse anglaise aux sollicitations de l’Algérie connaissent assez bien les forces et les faiblesses de l’économie nationale.

Sachant son positionnement, Lord Richard Risby ne s’est pas aventuré dans un discours volontariste et a simplement proposé l’élargissement du partenariat économique entre le Royaume-Uni et l’Algérie. Il a ainsi fait savoir que lors de ses rencontres avec les responsables algériens, il a relevé «leur engagement dans le développement de secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables, l’agriculture et les services financiers».

En attendant une prochaine relance des investissements britanniques en Algérie, les chiffres de l’ANDI font état de 13 projets d’investissements britanniques qui ont été enregistrés en Algérie entre 2002 et mi-2019. Parmi ces projets, figurent 8 réalisés en partenariat, un seul en investissement direct (IDE) et 4 en multi nationalité. Réalisés pour un montant de 3,662 milliards de dinars, ces 13 projets ont généré globalement 2.631 emplois directs.

Yahia Bourit