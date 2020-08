<span style='text-decoration: underline;'>Pour encourager le tri sélectif des déchets au niveau des ménages </span>:<br><span style='color:red;'>Opération de collecte des bouteilles en plastiques au niveau des quartiers et sensibilisation des citoyens</span>

Dans le cadre du programme des activités pour la protection de l’environnement et pour encourager les citoyens à pratiquer le tri sélectif des déchets ménagers dans les foyers de la wilaya d’Oran, les services du réseau de l’environnement et de la citoyenneté poursuivent l’opération de ramassage des bouteilles en plastique au niveau des différents quartiers.

A cet effet, cette action s’est déroulée en partenariat avec les services de la direction de l’environnement et ceux du centre d’enfouissement technique des déchets avec la participation en force des habitants et des différents membres des comités de quartiers. Une grande quantité de bouteilles a été collectée en marge de cette opération. Dans le même cadre, des particuliers ont avancé que si les différents comités de quartiers s’organisent pour cette action, les bouteilles en plastique ramassées pour le recyclage pourront permettre d’acheter des arbustes pour les planter au niveau des espaces verts ainsi que pour la fabrication des bacs en plastique pour le tri sélectif pour les installer au niveau des quartiers. Il a été proposé également que des ateliers pour la fabrication desdits bacs, soient animés au niveau des services des centres de la formation et de l’enseignement professionnels en coordination avec ceux de la direction de l’environnement.

A l’occasion de cette manifestation, des actions de sensibilisation des citoyens sur l’importance de l’opération du tri sélectif au niveau des ménages ont été tenues. Pour le bon déroulement de ladite campagne, tous les moyens ont été déployés et tous les efforts ont été fournis pour atteindre les objectifs voulus en matière de la généralisation du tri sélectif des déchets ménagers au niveau des foyers. Le but de cette initiative est d’inculquer la culture du tri sélectif au niveau des ménages.

Bekhaouda Samira