<span style='text-decoration: underline;'>MADAGH</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de nettoyage de la plage</span>

Dans le cadre des préparations de la saison estivale et de la célébration de la journée internationale de l’environnement, les services de la Direction de la pêche et ceux de l’association « amwaje el dahabiya » en coordination avec d’autres partenaires ont organisé une campagne de nettoyage de la plage de Madagh.

A cet effet, pour la réussite de cette opération d’importants moyens humains et matériels ont été déployés pour atteindre les objectifs visés en matière d’hygiène, de protection et de préservation de l’environnement ainsi que pour lutter contre la pollution .Le but est d’accueillir les estivants dans des conditions adéquates et de leur permettre de passer un bon été dans une plage propre et qui répond aux normes réglementaires exigées sur tous les plans.

Dans le même cadre, il a été signalé que cette plage est très appréciée par un grand nombre de familles oranaises et celles qui viennent des autres wilayas du pays surtout de la région du sud ou de l’étranger pour se baigner et bronzer sous le soleil tranquillement durant la saison haute en profitant pleinement des bons moments d’été au bord de la mer.

Bekhaouda Samira