<span style='text-decoration: underline;'>Haï El Nour</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de nettoyage de ramassage des déchets et d’embellissement des espaces verts</span>

Dans le cadre du vaste programme des opérations de nettoyage et de désinfection qui est concrétisé au niveau des quartiers qui relèvent de la wilaya d’Oran, les activités se poursuivent.

Les services de comité du quartier de Haï El Nour, entre autres, les agents de la commune dudit secteur ainsi que de l’entreprise Oran propreté et les bénévoles du quartier ont lancé hier une campagne de nettoyage, de désinfection, de collecte des déchets ainsi que d’embellissement des espaces verts et de plantation d’arbustes au niveau dudit quartier.

Cette action a pour but en premier lieu, de lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 et en second lieu, de protéger, de préserver l’environnement ainsi que de lutter contre les points noirs qui entrainent la formation de décharges publiques anarchiques ainsi que pour combattre la prolifération des moustiques et des rongeurs. Pour le bon déroulement de ladite opération, tous les moyens humains et matériels ont été déployés et tous les efforts ont été fournis pour la réussite de ladite action. Dans le même cadre, il a été signalé que cette initiative a été concrétisée pour améliorer le cadre de vie des habitants dudit quartier et des conditions d’hygiène surtout durant cette période de crise sanitaire qui sévit.

Les habitants dudit quartier ont été également sensibilisés pour jeter les sachets de poubelles dans les bacs à ordures, de contribuer pour maintenir les lieux propres, de faire preuve de plus de civisme en respectant l’ensemble des consignes pour lutter contre la pollution et contre les points de rejets de déchets d’une manière anarchique et illicite au niveau des quartiers et surtout, de participer par un geste vert pour un environnement sain.

Bekhaouda Samira