<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de recherche d’un noyé à la plage de Terga</span>

Les unités de la protection civile ont lancé une vaste opération de recherche d’un noyé dans la zone rocheuse de la plage de Terga (Aïn Témouchent), a-t-on appris samedi du directeur de wilaya de ce corps d’intervention, le commandant Mourad Bensalem.

Sitôt informés vendredi soir d’une noyade de deux jeunes dans une zone rocheuse de la plage de Terga, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux où ils ont réussi à secourir l’un d’eux qui a reçu les soins nécessaires et les efforts se poursuivent sur le terrain à la recherche au large du deuxième jeune, âgé de 21 ans, porté disparu, a indiqué l’officier de la protection civile. «L’équipe des plongeurs relevant de la protection civile intensifie les efforts au large à la recherche du noyé, appuyé par d’autres éléments de l’unité principale d’intervention et de l’unité secondaire de la daïra d’El Malah, dans l’espoir de le trouver», a précisé le commandant Bensalem. La mer, très agitée, a rendu difficile la mission des éléments de la protection civile et l’opération de recherche, a-t-il relevé.