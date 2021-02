<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de récupération de résidus électroniques</span>

L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbes prévoit le lancement «prochain» d’une opération de récupération des résidus électroniques, a-t-on appris dimanche de son Président directeur général.

Abbes Mekamene a indiqué, à l’APS, que cette opération a été étudiée par le Conseil d’administration de l’ENIE dans le sens de revaloriser les résidus électroniques, soulignant que le projet sera concrétisé au niveau de l’unité de Telagh sise à 50 km de Sidi Bel-Abbes. Le même responsable a déclaré que cette activité, la première du genre au niveau national, est basé essentiellement sur la récupération de tous les résidus électroniques, à l’instar d’ordinateurs, d’appareils téléphoniques en panne et de cartes életroniques, dans le but de les revaloriser et de les exploiter.

Il s’agit, en premier lieu, de récupérer ces résidus et de trier les différents composants électroniques qui ne fonctionnent pas, dont les parties en plastique et en métal, ainsi que le broyage des cartes électroniques, puis procéder à leur séparation au moyen d’un tapis sépareteur réalisé par des chercheurs de l’université de Sidi Bel-Abbes, a-t-il dit, ajoutant qu’après la séparation, intervient une opération de stockage des résidus électroniques collectés auprès d’entreprises spécialisées du pays et de l’étranger. En plus d’avantages pour l’Entreprise nationale des industries électroniques, cette activité permettra, une fois en service, de créer des postes d’emploi au profit des habitants de la région. L’unité de Telagh est restée fermée durant une longue période, a rappelé le même responsable. Cette opération verra un accompagnement dans le cadre du partenariat public-privé et avec des entreprises étrangères, afin de la développer davantage à travers des systèmes et des moyens innovants, a fait savoir la même source.