<span style='text-decoration: underline;'>Journée mondiale de la protection civile</span>:<br><span style='color:red;'>Opération de simulation et des promotions à Mostaganem</span>

La célébration de la journée mondiale de la protection civile, qui coïncide avec le premier mars de chaque année a été marquée à Mostaganem par une opération de simulation relative à un incendie suivi d’une explosion, suite à une fuite de gaz, survenue dans un logement situé au troisième étage d’un immeuble.

L’opération s’est déroulée à l’unité principale de la protection civile de Mostaganem, en présence du wali et des autorités civiles et militaires.

Ainsi, un groupe de pompiers avec deux camions citernes, un autre équipé d’une grande échelle et une ambulance, ont mené l’opération avec succès. Ils sont parvenus à maîtriser l’incendie et à sauver une personne brûlée au premier degré et portant des fractures. Ensuite, le wali a présidé une cérémonie de remise de grades à deux médecins promus au rang de commandant, d’un chèque de 25 millions de centimes octroyé au commandant Blidi, sorti en retraite, d’attestations de réussite à un officier et à un caporal, spécialisés en plongée sous-marine, ainsi que des cadeaux à trois maîtres de chiens. Dans une allocution de bienvenue faite auparavant, le directeur de wilaya de la protection civile a rappelé que les cadres et agents pompiers restent en permanence mobilisés et en préparation constante pour répondre rapidement aux divers appels de secours.

L’intervenant a aussi évoqué que le wali apporte son soutien financier pour la promotion de la protection civile par l’implantation prochainement d’une nouvelle unité à Oued El Kheir qui aura pour but d’intervenir sur le territoire de cette commune et l’autoroute Est – Ouest avec la collaboration de l’unité de Relizane. Aussi, en mai prochain sera opérationnelle une nouvelle brigade des pompiers, spécialisés dans les secours de personnes tombées dans des puits ou dans des ravins ou autres endroits dangereux. Une brigade cynophile existante à la protection civile de Mostaganem est aussi une école de formation pour les maîtres chiens et de dressage de ces bêtes à l’échelle régionale. Il faut aussi savoir qu’à Mostaganem est opérationnelle depuis 2001 une école nationale de la protection civile avec une capacité de 288 places. Depuis son ouverture, elle a formé 14 promotions de pompiers et de sous-officiers, de même que deux promotions d’officiers.

Charef.N