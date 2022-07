<span style='text-decoration: underline;'>Ooredoo souhaite Aid Adha Moubarek au peuple algérien</span>:<br><span style='color:red;'>Opération «Oudhiyet-El-Aïd» en faveur des familles nécessiteuses</span>

Pleinement engagée dans les actions à Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, et à l’occasion de Aid El Adha, Ooredoo aorganiséce mercredi 06 juillet 2022 à Alger, en collaboration avec l’Association Amel El Djazair- Hope Dz, une action de solidarité avec des familles démunies.

Pour cette initiative, placée sous le slogan « Aidek Zahi », Ooredoo a alloué une enveloppe financière au profit de l’Association Amel El Djazair- Hope Dz pour l’achat de moutons au profit des familles démunies issues des différents quartiers de la capitale, leur permettant ainsi d’accomplir le rituel du sacrifice.

Dans son message de vœux à cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : «La solidarité avec les démunis est devenueune vertu à Ooredoo notamment lorsqu’il s’agit de la célébration de Aïd El Adha. Avec cette action de bienfaisance, Ooredoo espère procurer de la joie auprès de ces familles nécessiteuses qui pourront ainsi accomplir le rituel du sacrifice. Je tiens à saluer notre partenaire,l’Association Amel El Djazair- Hope Dz, qui a contribué pour la réussite de cette initiative qui intervient la veille de la célébration de Aïd El Adha. Jesaisis cette occasionpour souhaiter, en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, une bonne fête de Aïd El Adhaà tout le peuple Algérien, tout en priant Allah d’accepter les prières et les sacrifices de toute la communauté Musulmane. »

Pour rappel, Ooredoo et l’Association Amel El Djazair- Hope Dz, ont déjà mené ensemble l’année dernière des actions de solidarité avec notamment des enveloppes financières allouées par Ooredoo pour l’acquisition des moutons de Aïd El Adha au profit des familles nécessiteuses ainsi que pour les Iftars offerts quotidiennement durant le mois de Ramadhan 2021 à plus de 1400 jeûneurs. Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo réaffirme,à travers cette action de charité, sa volonté à célébrer les différentes fêtes aux côtés des familles Algériennes.