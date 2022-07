<span style='text-decoration: underline;'> Hand/CAN-2022/ Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Opération, réhabilitation au Caire</span>

La sélection nationale algérienne (messieurs) prendra part à la 25e édition du Championnat d’Afrique de handball (CAN-2022) qu’abritera l’Egypte du 11 au 18 juillet avec la participation de 13 pays, avec l’objectif de redorer son blason.

Le sept algérien, remis sur rails, après plus de deux ans de « sommeil forcé » (Covid-19), tentera de faire bonne figure au Caire, et d’effacer sa piètre participation au tournoi des Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin – 6 juillet), en se classant à la 6e place, progressant d’une place par rapport aux derniers JM-2018 disputés à Tarragone (Espagne).

En Egypte, la mission du coach national, l’ancien international, Rabah Gherbi, remplaçant au pied levé, le Français Alain Portes, consiste à qualifier les « Verts » au prochain Mondial-2023, tout en conservant « au moins » sa 3e place acquise lors du CAN-2020 en Tunisie.

A Oran, Les coéquipiers de Mustapha Hadj Sadok ont échoué à atteindre le dernier carré, après leur défaite face à l’Espagne (31-19), après avoir battu la Turquie (32-27) et la Grèce (35-25), et partagé les points avec la Macédoine du Nord (24-24).

Versé dans le groupe B, en compagnie du Gabon et de la Guinée, le sept algérien, devrait à priori, passer sans encombre le premier tour, histoire d’éviter un gros morceau aux quarts de finale.

Privés d’Ayoub Abdi (Fenix Toulouse/ France), blessé à la cheville lors du rendez-vous oranais et probablement de l’arrière gauche Messaoud Berkous (Istres/France), le staff technique dispose tout de même de « pièces de rechange » lui permettant de combler l’absence des deux hommes forts de l’équipe.

« Franchement, je ne suis pas sûr si je serai présent à la CAN-2022. D’ici, une semaine, je vais voir l’évolution de ma blessure avant de trancher en concertation avec le staff médical », avait indiqué à l’APS Berkous .

Pour le coach national qui regrette son modeste parcours aux JM-2022, il soulignait que « dès le début, ces JM constituaient une étape préparatoire en vue de la CAN, on aurait aimé passer au dernier carré, mais ça n’a pas été le cas malheureusement « .

» Les joueurs ont raté le début de la rencontre face à l’Espagne, en se voyant menés au score (6-0), ce qui nous a complètement perturbé pour la suite.

Nous avons affronté une coriace équipe d’Espagne, alors que nous avons joué amoindris d’Abdi et Berkous pour blessures. J’ai donné la chance à d’autres joueurs pour s’exprimer, c’est eux l’avenir de cette équipe. Comme je l’ai dit auparavant, ces JM constituent une étape préparatoire en vue de la CAN-2022 en Egypte qui reste notre principal objectif.

J’ai pris en mains cette équipe après plus d’une année en hibernation, je pense que j’ai parvenu à remettre la sélection sur rails au niveau international » a précisé Gherbi.

Pour l’artisan de la décennie dorée du handball algérien, Aziz Derouaz, « l’équipe nationale est restée pendant plus d’une année sans rassemblement ni le moindre travail. Nous devons rebâtir cette équipe sur ses acquis, qui sont positifs. Cette équipe doit continuer à travailler en vue de la CAN-2022 et), qualificative au Mondial. »

Dès ce mardi (16h30 algériennes) les « Verts » entameront le tournoi continental devant la Guinée, alors qu’ils devaient affronter ce lundi, le Kenya qui s’est retiré du tournoi, avant d’affronter respectivement le Gabon (mercredi).

Pour les camarades du gardien de but, Khelifa Ghodbane (Dinamo Bucarest/ Roumanie), les choses sérieuses débuteront aux quarts de finale en affrontant un adversaire du groupe A, qui comprend l’Egypte, le Cameroun et le Maroc.

En cas de qualification au dernier carré, le sept algérien serait confronté à l’instar des précédentes éditions, les inévitables, l’Egypte ou la Tunisie, favorites en force pour la finale de la 25e édition.

Le vétéran du club « Algérie », Abdelkader Rahim Dunkerque/France) se montre optimiste avant l’expédition du Caire: » à Oran, ce n’était pas notre niveau. Nous sommes une équipe en pleine période de reconstruction, on commence juste à jouer ensemble. Cela fait 15 ans que je suis en équipe nationale, c’est toujours difficile, on se voit trois jours par an seulement.

Il y a une CAN-2022 qui arrive, si le handball algérien veut toujours exister, il faudra réaliser une bonne performance en Egypte et essayer de se qualifier au Mondial. Il faut qu’on reste soudés entre nous et s’accrocher. Il faut redevenir une grande nation de handball, en reprenant tout à zéro », a t-il conclu .

Composition des groupes de la 25e Coupe d’Afrique des nations (Seniors-Hommes) prévue du 11au 18 juillet 2022 en Egypte:

Groupe A: Egypte, Maroc, Cameroun

Groupe B: Algérie, Gabon, Guinée

Groupe C:Tunisie, Cap Vert, Nigeria

Groupe D: Angola, Congo, Sénégal, Zambie.

Programme complet de la 25e Coupe d’Afrique des nations de handball (CAN-2022), prévue du 11 au 18 juillet 2022 en Egypte:

Tour préliminaire :

1re journée (11 juillet) en heures algériennes :

09h00: Angola – Zambie (Gr.D)

11h30: Tunisie – Nigéria (Gr.C)

11h30: Gabon – Guinée (Gr.B)

14h00: RD Congo – Sénégal (Gr. D)

17H15: Cérémonie d’ouverture

19h00: Egypte – Cameroun (Gr.A)

2e journée (12 juillet):

14h00: Zambie – RD Congo (Gr. D)

16h30: Sénégal – Angola (Gr. D)

16h30: Guinée – Algérie (Gr.B)

19h00: Cap-Vert – Nigéria (Gr.C)

19h00: Cameroun – Maroc(Gr.A)

3e journée (13 juillet):

14h00: Sénégal – Zambie (Gr. D)

16h30: Algérie – Gabon (Gr.B)

16h30: Angola – RD Congo (Gr. D)

19h00: Maroc – Egypte (Gr.A)

19h00: Cap-Vert – Tunisie (Gr.C)

A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

14 juillet: Repos

Quarts de finale: 15 juillet:

11h30 : 1er Gr. B – 2e Gr. A – Q.2

14h00 : 1er Gr. C – 2e Gr. D – Q.3

16h30 : 1er Gr. D – 2e Gr. C – Q.4

19h00 : 1er Gr. A – 2e Gr. B – Q.1

Demi-finales: 16 juillet:

2 x Q. 4 1 x Q.3

Finale et match de classement: 18 Juillet.

CAN-2022 (Groupe B): programme des rencontres de l’Algérie

La sélection algérienne de handball messieurs entamera la phase de poules de la 25e Coupe d’Afrique des nations CAN-2022 face a son homologue guinéenne le mardi 12 juillet (16h30 algérienne) à la salle Hassan Moustafa du Caire (Egypte).

Le sept algérien qui a hérité du groupe B, bouclera la première phase face au Gabon le 13 juillet à 16h30.

Programme du groupe B (heures algériennes):

Première journée (11 juillet 2022)

Salle internationale 6 octobre: Gabon- Guinée (11h30)

Exempte: Algérie

Deuxième journée (12 juillet 2022)

Salle internationale 6 octobre: Guinée -Algérie 16h30

Exempt: Gabon

Troisième journée (13 juillet 2022)

Salle Hassan Moustapha: Algérie- Gabon 16h30

Exempte: Guinée.

La liste de la sélection algérienne masculine de handball, engagée à la 25e édition de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2022 prévue en Egypte du 11 au 18 juillet :

Gardiens de but : Yahia Zemmouchi (Olympique Annaba), Khelifa Ghodbane (Dinamo Bucarest/ Roumanie), Hachemi Chahreddine (MB Batna) Joueurs de champ : Nabil Chahbour (Al-Nasr/ Kuwaït), Mokhtar Kouri (Al-Mouhit/ Arabie saoudite), Yacine Djedid (CRB Baraki), Réda Arib (MC Alger), Ramzi Charef (CRBB Arreridj), Bastien Khermouche (Dijon/ France), Hicham Kaâbeche (Villeurbanne/ France), Redouane Saker (Al-Taradji Club/ Arabie Saoudite), Waïl Melazem (MB Batna), Zoheir Naïm (Sharjah/ Emirats arabes unis), Hamza Remili (CRB Baraki), Noureddine Hellal (Mudhar/ Arabie saoudite), Nidhal Djeghaba (ES Aïn Touta), Ayoub Abdi (Fenix Toulouse/ France), Mohamed Blida Ghazali (Al-Shamal/ Qatar), Messaoud Berkous (Istres/ France), Abdelkader Rahim (Dunkerque/ France), Mustapha Hadj Sadok (Pfadi Winterthur/ Suisse).