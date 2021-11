<span style='text-decoration: underline;'>PROTECTION CIVILE</span>:<br><span style='color:red;'>Opérations de drainage des eaux pluviales</span>

Les éléments de la protection civile de la wilaya d’Oran sont intervenus pour drainer les eaux pluviales accumulées suite à de grandes averses enregistrées ces dernières 48 heures dans certaines communes, a-ton appris dimanche auprès de la direction de la wilaya des services.

Au chef-lieu de wilaya, la protection civile est intervenue au niveau des quartiers de «Yaghmoracene » et «El-Badr» au boulevard «Mekki Khalifa» pour pomper les eaux de pluie qui avaient constitué des flaques d’eau et des mares, a indiqué le chargé d’information à la protection civile, le capitaine Abdelkader Bellala. Les mêmes services ont mené une opération similaire dans la commune de Bir El Djir au niveau de la route nationale 17(RN 17), à proximité du rond point de la pépinière et celui d’El Mourchid, et dégagé un véhicule d’une immense mare d’eau dans la localité de Belgaid.

Les opérations de pompage des eaux ont été également effectuées à l’entrée du port d’Arzew, au chemin menant vers le village de Messaissa, dans la commune de Bethioua, et dans certains axes routiers de la commune d’Es-Sénia, a-t-on fait savoir. Aucune perte humaine ou matérielle n’a été déplorée suite aux fortes précipitations enregistrées dans les 24 dernières heures dans la wilaya d’Oran.