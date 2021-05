<span style='text-decoration: underline;'>USM Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Opéré, Loucif sera absent trois mois</span>

Le latéral droit de l’USM Alger Haithem Loucif, blessé à une cheville lors de la 21e journée de championnat contre à la JS Saoura (2-0), sera opéré ce lundi et son indisponibilité devrait s’étendre à environ trois mois, a annoncé lundi le club de la capitale.

Le premier diagnostic avait fait état d’une blessure relativement légère, qui avec le repos et les soins appropriés allait guérir au bout d’un mois. Mais constatant au bout de quelques jours que l’état de santé de ce joueur ne s’était pas trop améliorée, le staff médical a opté pour une solution radicale, consistant à lui faire subir une intervention chirurgicale.

La saison actuelle est donc terminée pour Loucif, qui ne pourra plus rejouer avant le début du mois de septembre prochain, au moment où son coéquipier, le milieu de terrain et capitaine Hamza Koudri vient d’ôter le plâtre et de reprendre du service. Quoique, pour un début, le staff médical a préféré ne pas trop l’éreinter, puisque Koudri, qui souffrait également de la cheville, a repris suivant un programme spécifique, à l’écart de groupe. Ce qui est également le cas pour le milieu récupérateur Oussama Chita et de l’attaquant Zakaria Benchaâ, qui avaient réintégré le groupe, en début de semaine, lors de la séance de reprise. «Ces deux joueurs ne se sont pas encore entièrement remis de leurs blessures respectives. Ils ont donc travaillé en solo, sous l’£il attentif des staffs médical et technique» a encore précisé la direction algéroise les concernant.

De son côté, l’attaquant Burkinabé Hamed Belem «souffre d’une entorse du genou gauche», qu’il avait contractée le 8 mai dernier face au MC Alger, en huitièmes de finale de la coupe de la Ligue. «Après des examens complémentaires, sa blessure s’est avérée plus grave que prévu, ce qui devrait susciter une indisponibilité d’environ un mois», a estimé le club.