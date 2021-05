<span style='text-decoration: underline;'>Clôture de la 11eme édition du salon des énergies renouvelables</span>:<br><span style='color:red;'>Optimisation de la consommation de l’énergie dans les cimenteries du groupe GICA</span>

La 11eme édition du salon des énergies renouvelables s’est clôturée mardi dernier. Ce salon qui a ouvert ses portes aux professionnels et au grand public, lundi dernier, au Centre des conventions, a réuni une cinquantaine d’entreprises nationales.

Le groupe des cimenteries «Gica» a réussi depuis 2016 à réduire sa consommation d’énergie, a-t-on appris en marge de la clôture de ce salon suite à plusieurs actions prises au niveau de ces structures. Selon M. Zebouj Merzak directeur du développement industriel de ce groupe, qui a expliqué qu’au préalable de la transition énergétique, le groupe compte réduire sa consommation énergétique. «Rationnaliser c’est consommer avec sagesse, optimiser c’est consommer juste, nous avons mené des actions comme des formations et des campagnes d’information et de sensibilisation. On fait tout pour réduire la consommation énergétique, notre premier objectif a été l’année dernière de contrôler combien nous avons consommé d’unité d’énergie par unité produite. Chaque année on doit consommer moins que l’année précédente, c’est un peu notre challenge mais c’est faisable. Depuis 2016 on ne fait que réduire» explique le même responsable.

Notons que le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie “Groupe GICA” a été créé par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire, suite à la transformation juridique de l’ex Société de Gestion des participations « Industrie des Ciments » en date du 26 novembre 2009. Le Groupe GICA est une société par actions au capital de : 25.358.000.000 dinars. Le Groupe est composé de (23) filiales spécialisées, dont (14) cimenteries, (3) sociétés de Granulats et BPE, une (01) société de distribution, deux (02) sociétés de maintenance industrielle, un (01) centre d’assistance technique, un (01) centre de formation et perfectionnement, et une (01)société de gardiennage.

Fethi Mohamed